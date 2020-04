L'Associació Espanyola de Pediatria crida a la calma sobre la nova malaltia: «És molt infreqüent»

L'Associació Espanyola de Pediatria ha fet una crida a la calma de les famílies després que hagi sortit a la llum un comunicat intern de l'entitat que alertava d' un quadre de xoc pediàtric que podria estar relacionat amb el coronavirus . L'associació ha subratllat que el quadre descrit és "molt infreqüent", i s'han descrit "molts pocs casos" a l'Estat.Ha remarcat que l'atenció primària està molt ben formada i alertada d'aquests possibles quadres, i això "permetria actuar davant dels primers símptomes". "Seguim insistint que en la gran majoria des les ocasions, el coronavirus cursa de forma lleu en els nens", ha reblat l'associació.El quadre que es descriu en el comunicat intern es caracteritza per febre, vòmits, i pot començar amb dolor abdominal, exantema a la pell, ulls vermells i mal estat general. "No sabem encara la causa, però pot estar desencadenat per infeccions bacterianes i té un tractament ben establert independentment del tipus d'agent infecciós que el causi", indica l'AEP.En aquest sentit, remarca que aquest tipus de comunicacions professionals es dirigeixen exclusivament als sanitaris i són un procediment habitual en el marc de les malalties infeccioses. És la forma d'informar àgilment tots els pediatres. "Aquest coneixement fa possible un diagnòstic de sospita primerenc davant de patologies que requereixen una intervenció immediata", continua.L'AEP està recopilant tota la informació existent i amb evidència científica ben documentada sobre aquest quadre que s'està descrivint en diferents països , com ara Regne Unit, Bèlgica, França i Itàlia.

