El mercat de Vic més estrany

El mercat ha tornat parcialment a la plaça Major de Vic. S'hi poden trobar només parades d'alimentació i de productes higiènics. Foto: Adrià Costa

Parades separades, files unipersonals, tanques, cintes i moltes mascaretes i guants. Així és com ha tornat aquest dimarts el mercat a la plaça de Vic després de set setmanes. Ho ha fet d'una forma molt diferent de l'habitual."És una sensació molt rara", explica Berta González, una compradora habitual: "es veu buit, les parades estan molt separades i també hi ha molta policia".En aquest mateix sentit de raresa, s'expressa Anna Fuentes: "El mercat també és un espai per anar a donar el vol i ara només es pot comprar. No es pot fer el ritual de sempre".Tot i una tornada diferent, la plaça s'ha començat a omplir de gent a partir de les 10 del matí. "La gent té ganes d'anar al mercat de plaça", explica Dolors Ribé, una paradista de fruita.El procediment de venda ha canviat totalment. A més de guants i mascaretes, "ara la botiguera ha d'estar a fora la parada i va agafant el que li demana el client", apunta. Ja no es remena i mira de prop com s'ha fet tota la vida. Una cinta separa clientela i venedors.El coronavirus no només ha canviat l'aspecte del mercat. També les converses entre paradistes i clientela. "Esteu tots bé?", es preguntaven, després de tants dies sense veure's les cares, encara que fos amb mascareta i els costés reconèixer-se els uns als altres.Segons dades de l'Ajuntament de Vic facilitades a Osona.com, habitualment els dimarts hi ha un total de 120 parades i avui només n'hi havia 14. Unes tanques amb cintes han marcat la distància de seguretat entre parada i clientela. Totes les files van en direcció a la sorra i uns cartells informatius recorden les mesures a seguir."Estem contents i satisfets", remarca Bet Piella, regidora de Promoció econòmica, Ocupació i Comerç. "Després de 7 setmanes, era una prova i ens sembla que ha funcionat molt bé perquè tant clients com marxants han seguit les mesures de seguretat i d'higiene escrupolosament", afegeix.L'Ajuntament de Vic s'ha assessorat per complir aquestes mesures i ha reforçat els agents de mercat. Normalment n'hi ha dos i aquest dimarts, n'hi havia quatre. "Dissabte segurament s'haurà de reforçar", albira Piella, remarcant que hi haurà 10 parades més, les que habitualment es trobaven a la plaça del Carbó.Un dels clients del mercat es preguntava per què el mercat havia tardat tant a tornar. "Si podíem anar als supermercats perquè no al mercat que estem a l'aire lliure?", es qüestionava.Segons la regidora, el mercat no ha tornat abans perquè "ens sembla incoherent obrir-lo, ja que és un punt de concentració i aleshores es demanava que no hi hagués tanta mobilitat". Amb el lleuger canvi del confinament amb la sortida de menors i els d'esportistes, a partir de dissabte, l'Ajuntament ha considerat que aquest era "el moment just".Des de fa setmanes, al web municipal es va obrir l'apartat "Comerç a domicili", on apareix publicada una llista dels establiments i marxants de producte fresc del municipi que permeten fer la comanda des de casa i lliuren la compra a domicili.La regidora ha remarcat que estan "molt satisfets perquè s'hi han sumat molts comerços i establiments de Vic, no només d'alimentació i marxants". "Com que veiem que ha estat molt útil per a venedors i compradors, la iniciativa perdurarà i la professionalitzarem", afegeix.

