Quatre fases per tornar a la «normalitat» a finals de juny: el pla de desconfinament de l'Estat

Quatre fases per tornar a una "nova normalitat" a finals de juny. Així serà el pla de desconfinament que ha desgranat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquesta tarda des de la Moncloa. El control de l'epidèmia és el que determinarà la velocitat del desconfiament, que es farà de manera "gradual, asimètrica i coordinada" i amb una unitat territorial que genera controvèrsia: la província i les illes.Per aquesta desescalada, que tindrà una durada d'entre sis i vuit setmanes en funció de l'afectació de cada territori, ja ha deixat clar que caldrà prorrogar l'estat d'alarma. L'actual caduca el 9 de maig, amb la qual cosa ha donat per fet que no només es tornarà allargar 15 dies més, final 25 de maig, sinó que proablement n'hi haurà més fins a completar la transició cap a l'anomenada "nova normalitat".La transició tindrà quatre fases. La primera, la fase zero, és la fase de preparació de desescalada, que s'inaugurarà el 4 de maig. Un primer tast serà ha aquest dissabte, quan a més dels passeigs dels nens, es permetran també sortides dels adults i de la gent gran per fer esport i passejar. En aquesta fase zero, s'obriran petits espais d'activitats econòmiques. Un exemple són locals que podran obrir amb cita prèvia per atendre el públic o restaurants per recollir comandes a domicili però no per consumir en els locals. Es permetrà també l'obertura d'entrenaments individuals d'esportistes professionals i entrenaments de les lligues professionals.En la fase 1, la inicial, es permetrà l'inici parcial de certes activitats, com ara el petit comerç, sota condicions estrictes de seguretat. Els grans centres comercials seguiran tancats. En l'àmbit de la restauració, s'autoritzarà l'obertura de terrasses amb un límit del 30% d'aforament. També es podran obrir hotels amb certes mesures restrictives i mantenint tancades les zones comunes. "S'inclourà un horari preferent entre els major de 65 anys", ha remarcat Sánchez. També podran obrir els locals de culte limitant el seu aforament a un terç i també es permetrà l'entrenament mitjà de lligues professionals, així com l'obertura dels centres d'alt rendiment.La fase 2 és la fase intermèdia. Es podran obrir centres educatius sota unes estrictes condicions, però el curs començarà al setembre. "Si volem una tornada a la nova normalitat poden haver problemes de conciliació, és per això que el govern plantejarà reforçar les activitats que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar, i s'establiran algunes excepcions perquè els nens puguin anar a un centre escolar", ha apuntat el president espanyol. Tot i això, aquesta qüestió és competència de la Generalitat.En aquesta segona fase es permetrà també l'obertura de cines, teatres i auditoris amb limitacions d'un terç del seu aforament, i també es podran celebrar actes culturals de menys de 50 persones i, si és a l'aire lliure, de menys de 400 persones però assegudes. Els locals de culte també hauran de limitar el seu aforament, en aquest cas, al 50%. Estaran autoritzades també les visites a exposicions i conferències.La fase 3 és la fase avançada. Es flexibilitzarà la mobilitat general i es mantindrà la recomanació d'ús de mascareta i es fixarà una distància mínima de dos metres entre persones. Es suavitzaran algunes restriccions d'aforament en l'àmbit comercial i de la restauració, però es mantindrà la distància de seguretat. "Les normes les detallarà el Ministeri de Sanitat", ha remarcat Sánchez. Un cop superada la fase avançada, Espanya haurà arribat a la "nova normalitat", que el govern espanyol espera que es completi a tot arreu en un termini d'entre sis i vuit setmanes.Cada fase tindrà una duració mínima de dues setmanes i el govern planteja que la transició duri entre sis i vuit setmanes. Això vol dir que en el millor dels casos, s'arribarà a la "nova normalitat" a finals de juny i, en els territoris que vagin més lents, a principis de juliol si es compleixen tots els marcadors. El proper cap de setmana es permetrà l'activitat física individual i el 4 de maig s'entrarà en la fase 0. Si les dades ho permeten, les Illes Canàries i Formentera anticiparan la desescalada i se situaran directament a la fase 1 perquè té un nivell d'afectació inferior a altres territoris. La velocitat, ha insistit Sánchez, no serà la mateixa en tot l'Estat.Com es podrà avançar de fase? Tot dependrà d'una sèrie de marcadors: la capacitat estratègica del sistema sanitari, també de l'atenció primària; la situació epidemiològica a la zona, és a dir, el diagnòstic i la situació de la pandèmia; la implantació de mesures de seguretat col·lectiva; i les dades de mobilitat i socioeconòmics. Aquests marcadors seran "públics i transparents" perquè la ciutadania pugui saber en què es basa cada decisió. "Iniciem un trajecte cap a la nova normalitat que avançarà en funció al que permeti la situació de cada zona", ha dit Sánchez.El pla, ha explicat el president, s'ha fet analitzant l'experiència internacional per identificar les millors pràctiques per abordar l'aixecament de les mesures de restricció. També s'han tingut en compte les lliçons d'altres llocs, però adaptades a la realitat espanyola. "L'únic propòsit d'aquest pla és posar Espanya en marxa protegint la salut dels espanyols", ha remarcat el president del govern espanyol. Per a l'elaboració d'aquest pla també s'ha comptat amb els experts i s'han fet reunions amb els responsables de les comunitats autònomes, les províncies i els ajuntaments. "És un pla col·lectiu, amb les administracions territorials, els sindicats i el sector privat", ha apuntat Sánchez.El president espanyol ha desgranat el pla de desconfinament just el dia en què Espanya ha registrat un nou descens de defuncions per coronavirus -331 en les últimes 24 hores- , però amb un balanç total de 23.822 decessos. Els contagis s'enfilen a més de 210.000 diagnosticats per PCR, mentre que els recuperats han arribat als 102.000. Aquest dimarts s'han conegut també dades sobre l'impacte que està tenint la crisi sanitària en l'ocupació a l'estat espanyol. S'ha registrat el pitjor trimestre des de l'any 2013 , amb 300.000 ocupats menys.

