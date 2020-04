Del zelador d'Olot a la «matavelles»: els assassins en sèrie que han sacsejat Catalunya

Els assassins en sèrie existeixen, no són criminals que només apareixen a les pel·lícules. Aquest dimarts els Mossos han detingut un home acusat de la mort d'almenys tres sensesostre a l'Eixample de Barcelona en els últims dies, i se'l relaciona amb un quart assassinat durant aquestes setmanes de confinament. L'home actuava amb una violència desmesurada i no donava cap opció de les seves víctimes de defensar-se.Aquest cas, que encara s'ha d'esclarir, se suma a l'extensa crònica negra catalana, marcada recentment per la sentència del crim de la Guàrdia Urbana . A continuació, repassem alguns dels assassins en sèrie que més impacte han generat a Catalunya, des del zelador d'Olot fins a la la llegenda de la vampiressa del Raval.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor