Què en sabem de la nova malaltia que afecta els nens i que podria estar relacionada amb el coronavirus?

Una nova malaltia entre els menors que podria estar relacionada amb el coronavirus ha aixecat totes les alarmes. L'Associació Espanyola de Pediatria ha enviat una comunicació interna on alerta d'un augment de casos del què anomenen "xoc pediàtric" que podria estar relacionat amb el coronavirus. També n'han alertat altres països com el Regne Unit o Itàlia, que ja han registrat morts de menors per culpa d'aquesta nova malaltia inflamatòria, i n'ha parlat Fernando Simón en la roda de premsa d'aquest matí.Però de què es tracta? Doncs encara és desconegut però investigadors i experts estan treballant per esbrinar a contrarellotge si té relació o no amb la Covid-19. De moment, el que se sap del cert és que es tractaria d'una malaltia inflamatòria amb diversos símptomes com dolor abdominal, descomposició i vòmits.​La majoria de casos s'han detectat en nens en edat escolar o adolescents. En general els menors tenen un estat de salut acceptable però s'ha detectat que poden evolucionar en poques hores cap a un xoc, amb taquicàrdia i hipotensió, fins i tot sense tenir febre.Per aquest motiu s'ha fet un crida als metges de diversos països perquè estiguin especialment atents als símptomes a l'hora de vistar menors, ja que es pot confondre amb la malaltia de Kawasaki.Fernando Simón ha assegurat, aquest dimarts en roda de premsa, que ho estan estudiant però que encara no se sap segur la relació perquè alguns menors han donat positiu de coronavirus i altres no. Per la seva banda l'associació pediàtrica indica que s'està recopilant tota la informació i amb evidència documentada per poder concretar més sobre la patologia.

