Es necessita personal sanitari a les residències de la Catalunya Central

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fa una crida a professionals per treballar a centres residencials d'atenció a la gent gran d'arreu de Catalunya . En el cas de la Catalunya Central també es requereix incorporar nou personal a les 61 residències que hi ha al Bages, al Berguedà, al Moianès, a Osona i al Solsonès, com també a les 8 residències de l'Anoia adscrita a la delegació territorial del Penedès.L'emergència sanitària derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (que deriva en la malaltia Covid-19) motiva que es requereixi personal suficient per cobrir les necessitats de les persones usuàries de les residències de gent gran. El perfil dels professionals necessaris per a aquests llocs de treball és:- personal auxiliar d'infermeria- personal auxiliar d'infermeria geriàtrica- personal d'infermeria- personal d'infermeria especialista en infermeria geriàtrica- personal d'assistència domiciliària- personal cuidador de persones amb discapacitat i/o dependència en institucions socials- personal d'animació en geriàtricsLes persones interessades a treballar en algun d'aquests àmbits hauran d'enviar el seu currículum a l'adreça cuidemelsavis.tsf@gencat.cat o bé hauran d'inscriure's a les borses de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).Les persones que s'inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d'unes borses de treball del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d'emergència de la Covid-19.Aquelles que no posseeixin formació, però que tinguin vocació dins de l'àmbit d'atenció a la gent gran, rebran una formació en les competències bàsiques per poder exercir les seves funcions. Tothom qui s'incorpori a aquests llocs de treball rebran equips de protecció individual (EPI) així com una formació en prevenció de contagis d'infeccions.

