Les falles del Pirineu esperen celebrar la festa en format «unitari​» i «simbòlic»

Quan falta un mes i mig per la celebració de la primera festa de les falles del Pirineu, a la Pobla de Segur, fins a 22 associacions fallaires catalanes, aragoneses, andorranes i franceses s'han reunit aquest cap de setmana per redactar un document de gestió i funcionament per seguir a tots els pobles fallaires davant les condicions d’emergència sanitària d'enguany.La presidenta de l'Associació de Municipis Fallaires dels Pirineus, Maria José Erta, ha explicat que la intenció és que el format de celebració sigui “unitari” a tots els municipis, amb les mesures de seguretat i protocols sanitaris adients i reduint el nombre de públic i participació. Erta ha dit que les decisions que es prendran seran en el marc del context sanitari actual i per salvaguardar la festa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.Erta ha explicat que confien que la festa es pugui celebrar i ha afegit que són conscients que amb el format dels darrers anys, on en alguns pobles es reunien uns 4.000 visitants, serà impossible. Les associacions fallaires confien poder dur a terme la festa en un format més “simbòlic”, similar a tots els pobles, malgrat cada poble tingui un format diferent de festa i aquesta se celebri en èpoques diferents.

