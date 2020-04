Desmantellat un macrocultiu de 3.000 plantes de marihuana a Tortosa

La plantació tenia un alt grau de professionalització Foto: Cedida

Un operatiu conjunt entre la Policia Local de Tortosa i el Cos Nacional de Policia (CNP) ha desmantellat una gran plantació de marihuana, oculta en unes naus del polígon industrial Catalunya Sud a Tortosa. Hi ha quatre detinguts.Les tasques de vigilància van començar al març, abans de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus, quan els dos cossos policials van detectar moviments sospitosos al voltant de les naus. A partir d'aquest moment es va iniciar un seguiment de l'edifici que, ja durant el període de confinament per la Covid-19, va detectar la presència d'un home que va accedir a l'interior de l'immoble.Els agents van interceptar l'home, que s'havia saltat el confinament per anar fins a la nau, i van localitzar a l'interior una plantació amb 2.937 plantes de cànnabis, en avançat estat de floració. També s'hi van trobar quantitats de marihuana ja assecada i preparada per ser distribuïda. En total, la droga intervinguda tenia un pes de 340 quilos. Per aquest motiu, la plantació tindria capacitat per produir anualment quantitats de marihuana que, al mercat negre, tindrien un valor d'uns 3,6 milions d'euros.El registre a la nau va constatar un alt grau de sofisticació i innovació: l'espai de l'edifici havia sigut compartimentat en sis habitacles, amb unes 500 plantes de marihuana a cadascun dels espais, en diferents fases de creixement. Així mateix, també es van localitzar uns hivernacles plegables amb prop de 200 plantes, que en alguns casos estaven a ple rendiment.La plantació estava completament automatitzada, fet que permetia el creixement de manera autònoma sense la necessitat de presència humana, el que indica un elevat grau de professionalitat. L'actuació policial va intervenir material quantiós, com ara sistemes d'il·luminació, climatització, reg o temporitzadors, a més de dos vehicles.L'home, que ja tenia antecedents per tràfic d'estupefaents, està acusat d'un delicte contra la salut pública així com un altre de defraudació de fluid elèctric i ja ha passat a disposició judicial. L'actuació va tindre lloc fa unes setmanes i posteriorment han localitzat tres persones més (un home i dos dones) que estarien relacionades amb la plantació. Les actuacions segueixen en marxa per identificar altres possibles membres de l'organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor