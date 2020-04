VÍDEOS El Pentàgon publica imatges d'ovnis

El ministeri de Defensa dels Estats Units ha publicat oficialment imatges que mostren el que anomenen "fenòmens aeris no identificats". En els vídeos es poden veure objectes voladors no identificats que es mouen ràpidament. En dos dels vídeos es poden percebre les reaccions dels pilots que es fan creus de què estan veient tot i que algú especula que podria ser un dron. Les gravacions s'han fet través de càmeres infraroges.La Marina nord-americana va reconèixer la veracitat de les imatges el passat mes de setembre però ara ho han fet públics ells mateixos per aclarir si es dubtava de la veracitat de les imatges. En un comunicat, el portaveu del Pentàgon, Sue Gough, assegura que després d'una exhaustiva revisió, el departament ha autoritzat la publicació de les imatges, "que no destapa cap sistema sensible i tampoc no incideixen en cap investigació posterior d'incursions a l'espai aeri militar de fenòmens aeris no identificats". Mira els vídeos aquí.

