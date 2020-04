Simón demana ampliar la distància de seguretat entre la gent que surti a fer esport

Si les dades de l'epidèmia continuen sent positives, a partir d'aquest cap de setmana es podrien començar a aplicar noves mesures de desescalada que inclourien la possibilitat de sortir a fer esport al carrer de manera individual. En la roda de premsa d'aquest matí, Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, s'ha mostrat favorable a augmentar la distància de seguretat -que normalment ha de ser de com a mínim un metre- entre les persones que surtin a córrer."Una cosa és passejar i l'altra fer esport", ha apuntat el doctor. Quan una persona corre, respira més fort, genera suor... Tot plegat, factors que poden afavorir la transmissió del virus en cas d'estar contagiat i no mantenir una distància de seguretat correcta. En aquest sentit, ha insistit que és important la manera com s'implementa la norma si finalment el Ministeri de Sanitat ho acaba autoritzant. "Si es proposa fer esport individual, ha de quedar clar que es fa de manera individual", ha remarcat el doctor.De tota manera, no ha volgut entrar a valorar aquestes mesures de relaxament es podran començar a aplicar a partir del dia 2, com va anunciar el president Pedro Sánchez dissabte passat. "Cal considerar si és bo fer aquests canvis entre setmana o al cap de setmana, i s'hauran d'aplicar les mesures que redueixin els comportaments de risc", ha apuntat Simón. En aquest línia, ha recordat que a mesura que s'aixequin algunes restriccions la responsabilitat s'anirà traslladant a cada persona. "Els nous drets no son gratis, tenen uns deures que s'han de complir per evitar que el col·lectiu s'exposi a un risc innecessari", ha reblat.Espanya ha registrat aquest dimarts 301 morts per coronavirus en les últimes 24 hores. Això suposa un lleuger descens respecte la xifra d'ahir i confirma la tendència a la baixa pel que fa al nombre de víctimes mortals que s'ha anat veient en les últimes setmanes. Amb la dada d'avui, el total de morts des que va començar la crisi arriba als 23.822.D'altra banda, els nous contagis mantenen l'increment dels últims dies: en les últimes 24 hores s'han registrat 1.308 nous casos confirmats per PCR, que suposa un 0,6% d'increment respecte a l'últim dia. El total de contagis des que va començar la crisi se situa ja als 210.773.Un dia més, la bona notícia continuen sent les altes, que tornen a ser superiors al nombre de nous contagis (sempre tenint en compte que el govern espanyol reporta només les dades de positius confirmats per PCR). En les últimes 24 hores s'han donat 1.673 altes, que situen el total de persones que ha superat a les 102.548. En les últimes hores hi ha hagut 716 noves hospitalitzacions i 46 nous ingressos en UCI. La pressió sobre els sistemes assistencials es va reduint.Fernando Simón ha ressaltat que les dades d'avui són "bones" però ha demanat "cautela", perquè l'impacte de l'aixecament d'algunes restriccions com ara el permís perquè surtin els menors es veurà d'aquí a uns dies. El doctor també ha assenyalat que hi ha set comunitats autònomes que han registrat entre 0 i 2 morts en les últimes 24 hores, cosa que canvia "la seva situació". A nivell nacional, es registren 81 nous casos per cada 100.000 habitants. Simón ha dit que la tendència a Catalunya és equiparable a la dels altres territoris, però en els últims dies hi ha hagut un increment que podria deure's a retards en la notificació.Les dades són "esperançadores" però Simón ha demanat tenir present que la desescalada d'algunes mesures "no hauria de tenir un impacte, però caldrà veure l'evolució per assegurar que la falta de risc és real". De cara a les noves mesures que podrien entrar en vigor a partir de la setmana que ve també podrien tenir impacte. En aquest sentit, Simón ha alertat que "un pas enrere ens posaria en una situació especialment complicada". "Hem d'aconseguir un temps suficient de relaxament del sistema sanitari", ha apuntat el doctor.Pel que fa nous contagis, bona part es donen en sanitaris. Simón ha explicat que els nous positius es detecten en els casos aguts que arriben als hospitals però també en la detecció precoç. El doctor ha apuntat que en alguns centres assistencials fan proves al personal sanitaris per "diversos motius" i això podria explicar "part del percentatge" del personal sanitari infectat. Tot i així, Simón ha dit podria ser que s'infectessin fa dies i ha ressaltat que en la majoria de casos no són casos greus.La calor afecta al virus? Fernando Simón ha insistit que això és només una hipòtesi que s'ha de comprovar, i fer-ho té "certa dificultat". "Fins que no tinguem clar com evolucionen determinats països amb climes diferents no ho podrem valorar", ha apuntat. El doctor sí que ha apuntat que hi ha comunitats amb climes més càlids que han tingut menys impacte de l'epidèmia, però també ha dit que tenen altres característiques que dificulten la transmissió del virus.Simón ha explicat que alguns estudis indiquen que les zones amb característiques climatològiques determinades podrien tenir menys transmissió del virus, però ha dit que és difícil treure'n conclusions. "És una hipòtesi que cada cop sembla tenir més base", ha afegit.Simón ha dit que l'OCDE ha fet un informe per promoure l'ús de tests com una eina essencial de cara a la fase de transició. Espanya està agumentant les proves que està fent i Simón ha dit no es tracta de fer rànquings. El doctor ha defensat que Espanya va enviar les dades -1.350.000 proves PCR i 310.000 tests d'anticossos- i l'OCDE en va fer un gràfic. "Hem demanat explicacions a l'OCDE per saber com es va fer aquest gràfic", ha apuntat el doctor.El responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus ha reiterat que fer tests massius -o proves serològiques- no es recomanen. Això no vol dir que no es puguin fer en col·lectius concrets, però de manera general no es recomana des d'Espanya fer tests a tothom.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor