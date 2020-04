Detecten una nova malaltia entre els nens que podria estar relacionada amb el coronavirus

El Regne Unit ha alertat que han detectat una nova malaltia inflamatòria entre els menors que podria estar relacionada amb la Covid-19. En un comunicat, el servei nacional de la salut anglesa afirma que hi ha "molta preocupació" per la detecció d'una "síndrome inflamatòria relacionada amb el coronavirus entre els menors". També expliquen que podria haver-hi una altra patologia infecciosa, encara sense identificar, associada a aquests casos.El ministeri de Sanitat del Regne Unit ha confirmat que diversos menors sense patologies prèvies haurien mort per una malaltia inflamatòria. "És una nova malaltia que podria estar causada pel coronavirus", ha expressat el ministre anglès, Matt Hancock. Tot i això, asseguren que s'està estudiant perquè algunes persones amb aquesta malaltia van donar negatiu en Covid-19.Els símptomes de la nova malaltia són la febre alta, inflamació arterial, dolors abdominals i molèsties gastrointestinals. Actualment el Regne Unit s'acosta als 21.000 morts per coronavirus i més de 152.000 contagiats.

