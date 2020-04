Una infermera amb la Covid-19: «M'agradaria estar amb les companyes que segueixen donant-ho tot»

Raquel Devesa és una infermera de l'hospital Joan XXIII de Tarragona que el 13 d'abril va donar positiu per coronavirus i que, des d'aleshores, passa la quarantena en un hotel condicionat per l'Institut Català de la Salut (ICS) a prop del centre hospitalari. En una conversa amb l'ACN, aquesta professional sanitària explica que està "fastiguejada" per no poder seguir al peu del canó, ja que gairebé no ha tingut símptomes de la malaltia –ha perdut el gust i l'olfacte, i ha tingut episodis de mal de cap."M'agradaria estar a l'hospital perquè no em trobo malament i, vulguis o no, és la teva feina. Veus que les companyes estan donant-ho tot i que tu estàs aquí. Però tinc clar que si no puc treballar és per no contagiar ningú", reflexiona.

A l'inici de la pandèmia, l'hospital va assignar la Raquel al torn de nit, amb la qual cosa va passar de la seva feina a la segona planta -d'urologia i vascular- a treballar durant dotze hores cada dos dies "allà on fes falta".La Raquel explica que l'hospital anava incrementant les UCI a marxes forçades i que, mentrestant, el personal havia de prendre cada cop més mesures. "Havies de posar-te el vestit de protecció, el doble guant, les mascaretes, les ulleres, i un davantal o unes mànigues de plàstic", relata.La Raquel és de Reus, però al febrer es va traslladar a Miami Platja amb l'objectiu d'anar arreglant una segona residència que hi tenen els pares. Com que l'habitatge encara no el tenia del tot equipat, no s'ho va pensar dues vegades quan l'ICS va oferir als professionals la possibilitat que descansessin en un hotel. "A més se'm va espatllar l'escalfador de l'aigua calenta durant el confinament", lamenta la Raquel.Després d'uns dies de feina intensa, van saltar les alarmes a l'hospital i van començar a fer el test de la Covid-19 als professionals. La Raquel va donar positiu, amb la qual cosa va haver de deixar de treballar i posar-se en aïllament. Aquest cop també va acceptar l'oferiment de l'ICS d'allotjar-se a un hotel situat a pocs metres del Joan XXIII, on també estan confinats altres professionals sanitaris contagiats i pacients que no poden fer l'aïllament a casa.La Raquel explica que una de les primeres consignes que els donen en arribar a l'hotel és que no podran sortir de l'habitació. "Et donen la roba de llit i les tovalloles, i tu et fas el llit. Un parell de cops per setmana ho retornes dins una bossa per enviar a rentar. També entra una persona a netejar l'habitació amb desinfectant i el menjar te'l deixen a la porta", relata la infermera.La Raquel s'ha hagut d'adaptar a la vida dins l'hotel, on sobretot dedica el temps a llegir, a mirar la televisió o sèries amb el portàtil, i a fer una mica d'exercici. "També intento prendre el sol com puc a través de la finestra, que lamentablement no es pot obrir", detalla.Dilluns al matí va sortir al carrer, per primer cop després de catorze dies, per sotmetre's de nou a la prova de la Covid-19 amb l'esperança d'haver superat la malaltia. Tot i això, a la nit li van comunicar que havia tornat a donar positiu, per la qual cosa s'estarà una setmana més a l'hotel.

L'accés principal a un establiment hoteler de Tarragona habilitat com hotel de salut. Foto: ACN

Mentrestant, diu, el fet d'estar aïllada a l'hotel li desperta una sensació d'estranyesa perquè no es troba malament ni té la percepció que sigui una persona malalta. "Sovint penso que podria estar allà ajudant i treballant, però si no puc fer-ho és per no contagiar a ningú", assumeix. L'aïllament no li impedeix mantenir el contacte amb les companyes que continuen al peu del canó a l'hospital. "T'expliquen casos d'altres persones que van superant la malaltia, que va menys gent a urgències i que van baixant els ingressos", celebra.Després d'haver vist algunes imatges de la sortida de la canalla al carrer, però, demana responsabilitat a la ciutadania. "Sembla que molta gent encara no s'ha assabentat del que pot ocasionar-li això i cal que es prenguin les coses més seriosament. Hi ha gent com jo que no ho estem passant malament, però hi ha gent que es mor per això; no és cap bajanada", alerta. A més, la Raquel insisteix en la importància d'evitar el col·lapse sanitari. "Almenys que es pugui atendre amb qualitat. És per la salut de tots", subratlla.