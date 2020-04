El País Valencià veu com una «possibilitat real» l'obertura de platges a l'estiu

La platja de Benidorm Foto: Europa Press

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha avançat aquest dilluns que tenen en marxa un estudi per saber com seria el model de seguretat a les platges que permeti evitar la propagació de la Covid-19. "No es pot deixar passar aquest estiu. Pot haver-hi un ús adequat del dret per anar a la platja", ha augurat.Aquest procés sempre aniria en funció de com avanci l'epidèmia i de la mà de la indústria hotelera. La reobertura no serà, en cap cas, "generalitzada en un primer moment ni a tota la comunitat valenciana al mateix temps", ha dit Puig."Platges sí, però amb seguretat", ha refermat, en el marc del pla de desconfinament que el govern espanyol pretén aprovar aquest dimarts.Puig ha assegurat que el Consell veu la reobertura de les platges com "una possibilitat real" a l'estiu. Aquesta setmana, el president té reunió prevista amb els departament afectats (seguretat, turisme i territori) per elaborar normes en funció de tots els escenaris possibles.El País Valencià ha registrat en les últimes 24 hores la xifra més baixa de contagiats i morts des del passat 7 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor