El Govern alerta l'Estat que els tests ràpids que va frenar tenen una fiabilitat «inferior al 30%»

El Departament de Salut ha comunicat a l'Institut Carlos III que ha aturat els tests serològics de la marca Wondfo que va adquirir el Ministeri de Sanitat perquè la seva sensibilitat és "inferior al 30%", segons ha pogut saber. La conselleria va ordenar que es deixessin de fer aquestes proves, que estaven ser utilitzades per fer un cribratge del personal sanitari, el 18 d'abril després que els propis professionals posessin en dubte la seva fiabilitat i que també l'Institut Català de la Salut (ICS) conclogués que "no són fiables".Des de Salut argumenten que aquests tests amb marca CE van ser validats pel Carlos III -centre de referència per al govern espanyol- i que aquest institut va informar que la seva sensibilitat era "del 61%" en sang obtinguda per digitopunció. Tot i això, un cop distribuït i utilitzats pels professionals mèdics en "entorns clínics reals", la sensibilitat demostrada és "inferior al 30% tant per al diagnòstic com per a l'anàlisi de seroprevalença". Així s'especifica en la conclusió a la qual ha arribat la Generalitat.I és que, segons argumenten fonts oficials, no donen resultats fiables en persones amb simptomatologia compatible amb la Covid-19. Segons van alertar professionals sanitaris, els tests estaven donant negatiu fins i tot en persones que havien estat diagnosticades de coronavirus amb un PCR positiu. Davant les queixes reiterades, l'Institut Català de la Salut va ordenar que s'aturessin els tests a l'espera de ser analitzats.De fet, la conselleria va repartir-ne uns 40.000 entre centres d'atenció primària de la província de Barcelona i encara disposen d'estoc disponible -en van rebre 180.000-, que no han distribuït a l'espera d'una resposta de Ministeri de Sanitat. "De moment no n'hem obtingut una resposta clara", asseguren des de Salut, que han demanat a l'institut Carlos III si tenen informació semblant sobre els tests Wondfo i si s'estan aplicant de forma rutinària o no a altres comunitats autònomes.Preguntat per aquesta qüestió el divendres de la setmana passada, el ministre Salvador Illa va assegurar que desconeixia que aquests tests serològics s'haguessin aturat a Catalunya i es va limitar a respondre que la seva fiabilitat està garantida per l'institut Carlos III. A l'espera encara d'una resposta després de deu dies amb els tests de cribratge aturats, els professionals que van alertar sobre la baixa fiabilitat asseguren que continuen a l'espera de noves indicacions mentre se segueixen fent amb comptagotes proves PCR en funció dels criteris establerts."Malgrat que en la validació realitzada per l'Institut Carlos III donava una sensibilitat global del 66,3%, que podia ser superior en casos de major evolució de la malaltia, quan s'ha començat a utilitzar en la pràctica diària, sembla que aquesta sensibilitat és molt inferior", assegurava Josep Ma. Argimon Pallàs, director gerent de l'Institut Català de la Salut. En la missiva enviada als centres el passat 18 d'abril es determinava que "no són fiables" i que s'aturava la seva realització a l'espera de nous anàlisis.Per altra banda, Illa va explicar el 2 d'abril al Congrés que aquests tests adquirits -un total de 5,5 milions- tenen una "sensibilitat del 80% a partir que la persona porta set dies o més infectada", segons les anàlisis de l'Institut de Salut Carlos III, i que en pacients que acaben d'iniciar els símptomes, la sensibilitat és del 64%. En tot cas, Illa va advertir que, si bé serveixen per detectar una part important de casos positius, en cas de resultar negatiu cal una PCR per "descartar un fals negatiu".En un moment en què l'estat espanyol ha posat en marxa el gran estudi de seroprevalença per fer una radiografia de l'afectació del virus sobre la població, els tests de la marca Wondfo segueixen aturats a Catalunya a l'espera d'una resposta definitiva dels experts i de les administracions. Els centres d'atenció primària seran els encarregats de fer-los mentre els seus professionals reclamen que se'ls faci tests fiables també a ells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor