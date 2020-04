Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020

L’exjugador de futbol i comentarista esportiu Michael Robinson ha mort als 61 anys segons ha anunciat la mateixa família al seu Twitter. Patia un càncer, tal com ell ja va explicar l’any passat.Robinson va jugar a Anglaterra i va acabar la seva carrera esportiva amb l'Osasuna. Resideix a Madrid, on es va instal·lar des de finals dels anys 80.Des de llavors, ha anat agafant una gran popularitat gràcies als seus treballs com a comentarista. Ha treballat en diversos programes de Canal+.El 2017 va rebre el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, en la categoria de Periodisme Esportiu.

