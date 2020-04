L'atur registra a Catalunya el pitjor primer trimestre des de 2013

La taxa d'atur ha pujat fins al 10,66% durant el primer trimestre de l'any i la xifra de desocupats ha augmentat en 5.800 persones, fins a les 411.600, en comparació als darrers tres primeres mesos del 2019, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística. Aleshores, la taxa d'atur va ser del 10,45% (405.800 desocupats). Es tracta també de la pitjor pujada des de 2013.Les dades ja recullen part de les conseqüències de la pandèmia del coronavirus i el decret de l'estat d'alarma, però no comptabilitzen els ERTO. Entre gener i març, la població ocupada ha caigut en 26.900 persones per la Covid-19 i ha passat dels 3.478.100 treballadors a 3.451.200. A l'Estat, l'atur va pujar en 121.000 persones, fins als 3,3 milions, i la taxa es va situar en el 14,41%.L'Institut Nacional d'Estadística classifica com a ocupats els més de 694.000 afectats per un Expedient Temporal de l'Ocupació (ERTO) relacionat amb la covid-19, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat. En acabar el primer trimestre del 2020 a Catalunya hi havia 1.175.000 persones incloses en un expedient temporal o sense feina.D'acord amb els resultats de l'Enquesta de Població activa, els tres primers mesos del 2020 han acabat amb 3.451.200 persones ocupades a Catalunya, una caiguda de 26.900 persones (-0,7%) en relació amb el trimestre anterior.La destrucció de l'ocupació s'ha repartit entre sectors, sent la construcció l'únic que registra un increment de 500 persones. El descens més pronunciat dels últims tres mesos és el dels serveis (-18.700 ocupats) i la indústria (-6.300 ocupats).A l'Estat el descens d'ocupats ha sigut de 285.600 persones entre gener i març.En comparació amb l'any anterior, Catalunya ha guanyat 60.200 ocupats (1,7%) i ha registrat un increment de 25.200 persones actives.En valors absoluts, el nombre d'aturats és la pitjor dada des del tercer trimestre del 2019, quan hi havia 422.100 desocupats.La taxa d'atur entre els homes catalans del primer trimestre de 2020 va ser del 9,94% (200.700), mentre que entre les dones va ser més elevada, de l'11,44% (210.900). En comparació amb el trimestre anterior, l'indicador masculí baixa (-0,03) i en canvi, el femení puja gairebé mig punt.La xifra, però, és molt més elevada entre els joves: els menors de 25 anys pateixen un atur del 28,31%, un increment de més de dos punts percentuals en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys l'atur és 9,35%, gairebé tres punts més, el dels majors de 55 anys se situa en el 8,58%, un descens de tres punts.D'acord amb les dades de l'EPA, el nombre d'aturats de llarga durada ha augmentat i les persones que porten sense feina dos anys o més ja són un 23,3% dels desocupats. En canvi, s'han registrat menys persones que porten entre un i tres mesos buscant feina, que són un 15,4%, tres punts menys que el trimestre anterior. L'augment més destacat s'ha donat entre els que fa entre sis mesos i un any que estan a l'atur, que han crescut d'un 12,9% a un 18,8% del total.Totes les comunitats autònomes menys Ceuta i Melilla han perdut ocupació en comparació al trimestre anterior. La caiguda ha sigut especialment pronunciada a les Illes Balears amb un descens de l'ocupació de 67.100 persones (-11,77%) i amb un augment de 49.200 aturats. El País Valencià també ha notat més la crisi de la covid-19 i ha acabat el tercer mes de l'any amb 32.100 ocupats menys.

