Detingut un jove pels assassinats dels sensesostre a Barcelona

un home per la presumpta relació amb la sèrie de morts violentes durant les darreres setmanes de persones que viuen al carrer a Barcelona pic.twitter.com/OfyD1SGVtf — Mossos (@mossos) April 28, 2020

ÚLTIMA HORA @SERCatalunya: Els @mossos investiguen un nou assassinat d'una persona sense sostre a BCN. Tenia uns 30 anys. Ha rebut cops al cap presumptament amb un martell entre els c/Rosselló i Sardenya a les 23:30. És el quart crim d'un rodamón a l'Eixample des del 19 de març. — Anna Punsí (@punsix) April 27, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores a Sant Cugat del Vallès un home per la mort d'almenys tres persones sense llar a l'Eixample de Barcelona durant el confinament, l'últim aquesta matinada . El detingut viu a Valldoreix (Vallès Occidental) en una caravana i té 25 anys.En les últimes setmanes s'han registrat quatre morts de persones sense llar al mateix districte. En el cas de la primera, els Mossos ja van detenir una altra persona, però aquest homicidi encara està per resoldre. Ara s'investiga si el detingut avui també hi podria estar involucrat. Els fets van tenir lloc la nit del 18 al 19 de març, a les portes d'un supermercat.El segon homicidi va ser el 16 d'abril, al barri del Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer va ser al carrer Casp, 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril.L'últim assassinat s'ha comès aquesta nit. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un sensesostre d’uns 30 anys a Barcelona a causa dels cops al cap que ha rebut presumptament amb un martell, segons informa la Cadena Ser . Aquest és el quart crim d’un rodamón a l’Eixample des del passat 19 de març.La mort ha passat entre els carreres Rosselló i Sardenya, als volts de quarts de 12 de la nit. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet una batuda per intentar trobar l’individu que fugia amb un martell a la mà, segons alguns testimonis.La Divisió d'Investigació Criminal del Mossos d'Esquadra se n'ocupa del cas i investiga si tenen relació entre els quatre casos, que han tingut lloc a l'Eixample. El primer va ser la nit del 18 al 19 de març, a les portes d'un supermercat; el segon va ser el 16 d'abril, al barri del Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer al carrer Casp va ser 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril. Tots tres eren sensesostres i la fundació Arrels va condemnar la seva mort.La policia creu que l’autor pot haver estat el mateix, ja que el modus operandi sol ser sempre semblant: a cops amb algun objecte contundent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor