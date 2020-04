Cs i Societat Civil Catalana signen la pau

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi podeu rebre notícies com aquesta

La sortida d'escena d'Albert Rivera ha tingut conseqüències en la principal entitat de l'unionisme civil a Catalunya, Societat Civil Catalana (SCC). Des de la fundació de l'associació constitucionalista, la petjada del partit taronja ha estat molt evident. I no sempre les relacions van tenir tota la cordialitat que podia semblar. L'entitat ha hagut de contemporitzar amb tots els partits unionistes i més d'un cop s'han evidenciat en el seu si les tensions entre el PSC, el PP i Ciutadans.L'any passat, la voluntat de SCC de romandre com a referent transversal i rebutjar un discurs molt hostil envers l'executiu socialista, va dur a una forta tensió entre la junta i el nucli dur d'Albert Rivera.Sembla que la desaparició política de Rivera ha acabat amb la mala maror i ara les relacions entre Ciutadans i Societat Civil estan recuperant la normalitat. Entorn de SCC s'assenyala amb alleugeriment el fracàs d'España Ciudadana, la plataforma auspiciada per Rivera que en algun moment es va veure com un possible competidor dels de Societat Civil.Una plataforma que, lògicament, mai es va poder desempallegar de l'etiqueta de creació directa de Ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor