L'OCDE revisa la xifra de tests que s'han fet a Espanya i la situa per sota de la mitjana

The data point for Spain that the OECD added isn’t comparable with the data for other countries.



We aim to not to include antibody tests, but the OECD summed up PCR and antibody tests for Spain.

[1,035,522 PCR tests + 310,038 antibody tests according to their source.] — Max Roser (@MaxCRoser) April 27, 2020

El govern espanyol ha emès un comunicat aquesta matinada apuntant que,contràriament al que apunten diversos mitjans i el PP, no ha inflat artificialment la xifra de tests de la Covid-19 per aparèixer al TOP-10 del rànquing de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament i Econòmic (OCDE) sobre països amb més proves per detectar el coronavirus.Segons la Moncloa, ha estat l'OCDE, i no el govern espanyol, qui ha optat per no discriminar entre test PRC i test anticossos i ha arribat a aquesta conclusió. De fet, apunta el comunicat, el govern espanyol va enviar dades desagregades per tipus de test i per CCAA, i sumar-los sense discriminar ha estat una "decisió única i exclusiva de l'OCDE".Una versió, però, que xoca amb la que han donat en les últimes hores els responsables d'aquestes dades. En concret, Max Roser, fundador d'Our World in Data, projecte que recopila i analitza les xifres de la gestió de la pandèmia arreu del planeta, defensa que la dada que feia escalar a Espanya fins a una vuitena posició en el rànquing mundial no és "comparable" amb la de la resta de països.Per què? Segons explica Roser en un fil de tuits, des d'Our World in Data no es comptabilitzen les proves d'anticossos, però en un primer moment l'OCDE va decidir sumar-les a les PCR, incrementant així artificialment la xifra.Tot plegat, doncs, és fruit de la suma dels tests realitzats a l'Estat sense tenir en compte si es tracta de test PCR o serològics. En total sumaven 1.035.533 proves fins al 23 d'abril.La diferència de criteris havia portat el president de l'OCDE, Ángel Gurría, a felicitar Espanya pel seu esforç. Aquesta vuitena posició també havia permès que tan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagin destacat la gestió de l'executiu i el fet que se situï –en paraules d'Illa- "per davant d'Alemanya, França, el Regne Unit i Estats Units" en test realitzats Un cop revisades les xifres, s'ha resituat el nombre de test a l'Estat en 22,3 per cada 1.000 habitants. Aquesta correcció s'ha aplicat també al rànquing, cosa que ha situat Espanya en 17ena posició, per sota de la mitjana dels països de l'OCDE.Al seu comunicat el govern espanyol assegura que va ser l'OCDE i no ell qui va sumar tipus de test sense discriminar tècniques. "Espanya ha enviat a l'OCDE les dades desglossades dels test realitzats que han subministrat les CCAA: PRC per una part i test anticossos de l'altra", apunta.Es dona la circumstància, a banda, que la setmana passada va ser el propi govern espanyol que va rebaixar la xifra d’infectats per tal d’incloure només els detectats amb PCR. Aquest fet va fer que el nombre total d’afectats de Covid-19 baixés en 18.000 i va provocar que diversos mitjans acusessin a l’executiu de Pedro Sánchez de mentir i manipular amb els canvis en el recompte.Per això, segons La Moncloa, contràriament al que apunten les informacions l'executiu no ha inflat les dades perquè va facilitar "dades disgregades per tipus de test i per CCAA". "En cap cas la comunicació del govern indicava a l'OCDE quin tipus de dades havia d'utilitzar per als seus informes".De fet, segons La Moncloa, "va ser posteriorment decisió única i exclusiva de la OCDE publicar el gràfic que establir un rànquing de països segons el nombre de test realitzats per cada 1.000 habitants".Ara, continua La Moncloa, el Ministeri de Sanitat "s'ha posat en contacte amb l'OCDE per demanar un aclariment sobre com recull les dades de la resta de països", i "aquest aclariment s'oferirà demà".L'executiu espanyol fins i tot posa com a prova de la seva innocència unes declaracions del director d'Ocupació, Treball i Afers Socials de l'OCDE que diuen: "Les dades de la majoria dels països es recullen com el nombre total de proves, però no tenim un desglossament detallat de les dades entre PRC i proves serològiques. Tinguin en compte que les dades que estan essent enviades per tots els països són preliminars. Seguirem depurant-les i analitzant-les per assegurar que es pot establir comparació entre països".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor