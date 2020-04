Treball destina 20 milions d'euros a un ajut d'urgència per a treballadors afectats per la Covid-19

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la Covid-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 20 milions d’euros a una ajuda extraordinària per a les despeses de primera necessitat que arribarà a 100.000 famílies. Aquesta prestació de 200 euros en un únic pagament està adreçada a l’adquisició productes bàsics com ara alimentació, farmàcia i altres i serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.L’objectiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquelles llars on s’ha perdut la feina –encara que sigui de manera temporal– o els ingressos s’han vist reduïts dràsticament per les conseqüències econòmiques de la pandèmia i el decret d’alarma, i encara no s’hagi cobrat la prestació d’atur o de cessament per la demora que s’està produint en la tramitació per part del Govern de l’Estat. El Departament calcula que se’n podrien acollir unes 100.000 famílies, el que significa unes 300.000 persones destinatàries.L’ajut està destinat a les persones treballadores que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o bé persones treballadores amb contracte temporal extingit també per causa de la Covid-19, així com els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària. En tots els casos, les persones que sol·licitin aquest ajut han de tenir càrregues familiars.Com a requisits per cobrar aquesta prestació, els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior a aquest 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. A més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.La prestació es podrà començar a demanar aquest dijous dia 30 d’abril i es tramitarà i es farà el pagament, mitjançant transferència bancària, en no més de 10 dies hàbils. Serà una tramitació àgil i només telemàtica, sense aportar documentació més enllà d'una declaració responsable de la persona i la comprovació del compliment de requisits es farà a posteriori. La persona interessada presentarà la sol·licitud en línia a través d’un tràmit senzill que podrà fer en el web treballiaferssocials.gencat.cat . Les prestacions s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

