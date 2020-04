La Diputació aposta perquè el món local tingui un «paper clau» en el desconfinament

La Diputació de Barcelona té previst celebrar aquesta setmana reunions amb alcaldes i tècnics de diferents municipis per "organitzar" el desconfinament un cop s'aprovi. En declaracions a l'ACN, la seva presidenta, la també alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, creu que l'objectiu és perfilar una estratègia comuna que, respectant la "singularitat" de cara poble i ciutat, permeti pactar una unitat d'acció.Tot i assegurar que qui ha de liderar aquesta situació és l'Estat i la Generalitat, Marín creu que els ajuntaments poden "jugar un paper molt important". "No tenim les dades per planificar el futur, però sí el sentit comú i el coneixement del territori per posar la teoria a la pràctica", assenyala.Núria Marín destaca que els municipis estaran "com sempre" al servei de l'Estat i la Generalitat per "ajudar en el que calgui", però els ha demanat "instruccions clares" per afrontar el desconfinament amb garanties. "Qui ha de marcar el ritme és qui té les competències en matèria sanitària", afegeix.L'alcaldessa apunta també que ara és moment de "sumar" i de que les diferents administracions s'"entenguin" i treballin "plegades" més enllà de les seves diferències. En aquest sentit, ha insistit en el fet que ha de ser l'Estat qui lideri tot el procés, seguit de la Generalitat i el món local. "Els ajuntaments estan acostumats a assumir responsabilitats, però en aquest moments ens pertoca estar al servei de qui té les dades i la capacitat de planificar una estratègia de futur", ha assenyalat.Marín explica que mentre les administracions els donen les directrius, la Diputació de Barcelona, junt amb l'AMB, la Federació de Municipis de Catalunya, i l'Associació de Municipis de Catalunya, treballen en una resposta conjunta del món local.La presidenta de la Diputació de Barcelona està convençuda que des de la Diputació es poden dictar moltes instruccions que siguin aplicables a ciutats i pobles. Aquí, per exemple, destaca que iniciatives com les anunciades pels ajuntaments de Cornellà de Llobregat i d'Esplugues de Llobregat de tallar carrers per facilitar el respecte de la distància socials poden ser "exportables" a molts altres municipis. "No es tracta d'imposar res perquè cada municipi és diferent, sinó veure de quina manera ens podem organitzar".Marín apunta que la sortida a passejar dels infants aquest diumenge "és una petita mostra" del que serà el desconfinament i de les dificultats i perills que comportarà si no es fa bé. És per això que ha apel·lat a la responsabilitat de "tothom" per no "fer passos enrere.

