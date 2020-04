Gairebé 29.000 persones han rebut l'alta de la Covid-19

Segueix augmentant el nombre de morts a Catalunya per la Covid-19, però també el nombre dels que superen la malaltia. Amb les dades d'aquest dilluns, ja hi ha 28.934 persones que han rebut l'alta mèdica per la malaltia, amb un increment de 1.085 en les darreres 24 hores.



Quan a les morts, Catalunya ha registrat aquest dilluns un lleuger repunt en la xifra diària per coronavirus, amb 159 defuncions, per les 118 del dia anterior, quan es va registrar la xifra més baixa des que el Departament de Salut va iniciar el nou mètode de recompte. En total, des de l'arribada de la pandèmia, s'han comptabilitzat 9.923 víctimes mortals per la Covid-19.

Pel que fa als morts en centres hospitalaris, Salut ha informat que hi han perdut la vida

persones en total. Les dades dels morts als hospitals venen dels centres, i les de morts totals, de les funeràries, per la qual cosa es recullen a ritmes diferents i no tenen perquè ajustar-se exactament. De la xifra total

5.769, 2.852 persones han mort en una residència, 116 en un centre sociosanitari i 622 al domicili.Quant als contagis confirmats, els 1.074 nous casos d'avui eleven el nombre total a 50.162. Els pacients considerats greus (dels quals en les últimes hores només se n'han comptabilitzat 19) són 3.827.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor