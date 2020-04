Sanitat s'obre ara a estudiar que les sortides siguin per franges horàries

El Ministeri de Sanitat s’ha obert a estudiar propostes de les autonomies, entre les quals Catalunya, per establir sortides per franges horàries. Fonts del Departament de Salut han explicat, després de la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dilluns a la tarda, que la Generalitat i altres territoris han defensat aquesta opció, i que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat que li facin arribar els seus plans.El Ministeri de Sanitat no ha concretat si les acceptarà, però ha demanat rebre les propostes de franges horàries defensades per algunes CCAA.La petició de fer arribar les propostes al Ministeri de Sanitat arriba després que aquest diumenge hagin començat a sortir al carrer els nens de fins a 14 anys - en alguns casos, amb aglomeracions - i un dia abans que el govern espanyol aprovi el pla de desconfinament , que hauria de permetre la sortida d’adults per fer passejos i esport a partir del 2 de maig.La Generalitat ja havia demanat sense èxit al govern espanyol, abans de la sortida de diumenge, que permetés implementar franges horàries per a les passejades dels menors.

