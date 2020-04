11 denúncies a València en el primer dia que els nens poden sortir al carrer

Els agents del cos de la Policia Nacional a València van proposar per sanció onze pares i mares aquest diumenge, primer dia en què els menors de 14 anys podien sortir al carrer acompanyats per un sol adult des que es va decretar l'estat d'alarma.Segons han explicat les forces de seguretat en un comunicat, una vegada que els agents van actuar de manera pedagògica i informativa i fins i tot malgrat retierar-ho, aquestes persones van seguir incomplint les normes i van mostrar una "actitud irrespectuosa i en alguns casos agressiva" , per la qual cosa els va proposar per sanció.En total, els agents de la Policia Nacional han proposat per sanció a 31.154 persones al País Valencià des de l'inici de l'estat d'alarma pel coronavirus, per presumptament incomplir les mesures establertes pel Reial Decret 463/20.

