Troben un cadàver a la via pública a Collserola

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat aquest diumenge a la zona de la Font de Santa Eulàlia de la muntanya de Collserola. De moment, es considera que es tracta d'una mort accidental, segons la policia. Aquesta és la quarta persona que apareix sense vida a la via pública de Barcelona en menys d'una setmana.Segons ha avançat '20 minutos' , el cadàver va ser trobat pels Bombers de Barcelona, que van acudir a la zona per apagar un incendi i van avisar els Mossos en trobar-se un cos calcinat.Els Mossos creuen que es tracta d'una persona sensesostre, i treballen amb la hipòtesi que la seva mort va ser accidental: "Tot ho sembla indicar".La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home al barri de Vallbona, al districte de Nou Barris. Segons explicaven des de Betevé , el cos sense vida va ser trobat al Rec Comtal, i s'estan investigant les circumstàncies dels fets. El mateix mitjà públic explicava que no hi havia indicis de criminalitat ni violència. No es descarta que sigui un accident. Un altre home, sense llar, va aparèixer mort a la zona del carrer Casp, tocant amb Passeig de Gràcia . La policia de moment manté el cas obert i no descarta cap hipòtesi sobre les causes de la mort de la defunció. El cos policial va rebre l'avís cap a les 4 de la matinada, en què s'informava d'una persona greument ferida al terra de la via pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen igualment les circumstàncies de la mort d'un home en ple carrer el passat dijous 16 d'abril a la tarda al barri del Fort Pienc de Barcelona, al districte de l'Eixample de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor