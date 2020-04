Llum verda a l'ampliació de la piscina de combustible gastat de Vandellòs II

El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat favorablement sobre la sol·licitud de disseny presentada per l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) per ampliar la capacitat d'emmagatzematge de les piscines de combustible gastat de la central nuclear Vandellòs II.La proposta va passar per la reunió setmanal del CSN del passat dia 16 d'abril. La modificació plantejada per ANAV s'anomena tècnicament un 'rer-racking' i suposarà la substitució dels bastidors de les piscines per acomodar un major nombre d'elements de combustible. Segons l'empresa que gestiona la central, esta mesura permetria ampliar la capacitat fins l'any 2026 o 2027, a l'espera que es construïsca, finalment, el magatzem temporal centralitzat a l'Estat espanyol.

