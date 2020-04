Alemanya imposarà multes de fins a 10.000 euros per no portar mascareta en comerços i transport públic

Des d'aquest dilluns, l'ús de mascareta és obligatori en comerços, transport públic i trens de llarga distància en gran part d'Alemanya, amb multes d'entre 25 i 10.000 euros per qui les incompleixi.El maskenpflicht o "deure de mascareta" s'aplica des d'aquest dilluns en 15 de les 16 lands del país. L'últim, Schleswig-Holstein, l'implantarà des del dimecres, informen mitjans alemanys.Les sancions varien notablement perquè han estat els propis estats federats els que han fixat les quanties i fins i tot territoris com Berlín o Brandenburg han anunciat que no hi haurà cap sanció econòmica i han apel·lat a la responsabilitat personal per a l'ús de mascareta. En altres estats hi ha diversos dies de gràcia perquè la gent s'hi acostumi.Les multes més dures seran per als comerços que tinguin el seu personal sense mascareta, mentre que en la majoria de casos es fixa una taula que va incrementant el valor de la multa en funció del nombre d'infraccions.Els nens de menys de sis anys no tindran obligació d'utilitzar-la, com tampoc la tenen els qui per patologies prèvies la mascareta els suposi un risc per a la respiració.Al mateix temps, no cal que siguin homologades i així es permet l'ús de mocadors o bufandes que cobreixin nas i boca. Moltes persones s'han elaborat les seves pròpies mascaretes i fins i tot s'ha detectat la falta de goma en algunes zones.No obstant això, diversos especialistes han qüestionat l'ús de mascaretes no homologades i han advertit d'un repunt dels contagis si no s'utilitzen correctament les proteccions perquè donen una falsa sensació de seguretat."Els polítics sabien des de fa tres mesos que tindríem aquest problema i no han aconseguit que es produeixin a Alemanya o s'importin les mascaretes FFPS. No és un problema que es pugui descarregar en la gent", ha apuntat el president de l'Associació Mèdica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, en declaracions a la cadena Deutschlandfunk.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor