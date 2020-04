L'OMS avisa que la pandèmia encara està lluny d'acabar

Encara falta temps perquè s'acabi la pandèmia del coronavirus. Ho ha deixat clar aquesta tarda el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha advertit que queda "molta feina per fer", especialment en aquelles zones més vulnerables del planeta. És per això que ha recordat que cal continuar detectant, aïllant i tractant tots els casos de la Covid-19, encara que alguns països europeus ja comencin a aixecar algunes mesures de confinament."La pandèmia està lluny d'acabar", ha apuntat Tedros, que s'ha mostrat preocupat per per les tendències creixent a l'Àfrica, l'Europa de l'Est, l'Amèrica Llatina i alguns països asiàtics. "Com en altres regions, els casos i morts no es reporten per la poca capacitat de diagnòstic", ha apuntat el director general de l'OMS. L'organització llançarà un segon pla estratègic de preparació de resposta en què es plasmarà una estimació dels recursos necessaris que es necessiten per dur a terme una pròxima resposta global al virus.Tedros ha recordat que l'OMS ha enviat milions d'equips de protecció individual a 105 països i subministrament de laboratori a més de 127 països. Preveuen enviar-ne més en les pròximes setmanes. "L'OMS es compromet a fer tot el possible per donar suport a tots el països, però cal lideratge polític i els parlaments tenen un paper vital", ha remarcat el director general de l'OMS, que ha insistit en la "solidaritat" com una eina indispensable per derrotar la pandèmia.

