Brussel·les pronostica una caiguda de l'economia pitjor que al 2008

La Comissió Europea calcula que l'economia de l'eurozona caurà al voltant del 7,5% del PIB per la Covid-19. En una intervenció per videoconferència a l'Eurocambra, l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha assegurat que la pandèmia crearà una "forta contracció" que serà "pitjor" que durant la darrera gran crisi financera, que va esclatar el 2008.Segons ha dit Gentiloni, la Comissió Europea presentarà les seves previsions econòmiques de primavera el 7 de maig amb unes xifres que estan en la línia de les previsions del Fons Monetari Internacional , que fa dues setmanes va vaticinar una caiguda del PIB del 7,5% a l'eurozona. En la seva intervenció, l'eurocomissari ha dit que es tracta d'una "crisi sense precedents" per la seva "potència disruptiva".Fa dues setmanes, el president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir que el PIB català pot patir una caiguda de «dos dígits» pel coronavirus, i va demanar que les administracions públiques s'endeutin per superar el sotrac, que les respostes siguin "keynesianes", i una "intervenció de l'Estat".Quant a Espanya, l'FMI també va preveure que patirà aquest any el dèficit més gran des del rescat bancari , que l'increment serà notablement superior al de la mitjana de la zona euro, i que el deute públic espanyol superarà el 113%,La setmana passada, els líders dels 27 van esbossar un pla de reconstrucció econòmica per a mitigar els efectes de l'epidèmica, però no van arribar a concrecions, i van mantenir discrepàncies sobre la dimensió del fons i el mecanisme per ajudar els països més afectats per la crisi del coronavirus

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor