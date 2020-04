El sector dels casaments demana reprendre l'activitat sense límit d'aforament

Un centenar d'empreses relacionades amb el sector dels enllaços matrimonials d'arreu de Catalunya, agrupades sota el nom d'Associació d'Empreses de Gestió d'Esdeveniments i Casaments de Catalunya (AEGECat), s'han aliat per exigir a la Generalitat i al govern espanyol que se'ls permeti reprendre l'activitat de forma immediata i sense límit d'aforament un cop se superi l'estat d'alarma.S'ha creat per aportar propostes que permetin la celebració de casaments i grans esdeveniments un cop s'aixequi el confinament. "Si no podem fer-ho aquest 2020, serà una catàstrofe", avisen. Asseguren que pel tipus d'activitats que fan permet establir diverses mesures de control per garantir que no hi ha cap focus de transmissió del coronavirus.El portaveu, Santi Carda, assenyala a l'ACN que determinades mesures de distanciament social acabarien desvirtuant les bodes. Es refereix així a l'ús de mascaretes entre els convidats o la limitació el nombre de convidats. "Si els nuvis han de fer segons quines restriccions [per casar-se aquest 2020] el que faran serà passar tots els casaments al 2021, i el nostre sector quedarà mort aquest 2020", adverteix.En aquest sentit, compara la situació actual amb la que viuen els agricultors quan hi ha una gran destrossa per motius meteorològics. "Un pagès que està cuidant els camps, si ve una calamarsada i se li va la collita a norris, demana la declaració de zona catastròfica". Doncs, continua, "nosaltres durant tot l'any hem cuidat les finques, mantenint aspecte comercial i fent proves de menú, de manera que hem fet tota la feina de camp i ara hem de recollir-la".Per tot plegat, els empresaris del sector demanen un pla propi, en el qual es fixin mesures específiques per garantir la seguretat en actes que acostumen a concentrar unes 120 persones de mitjana. Per exemple, hi ha la possibilitat de disposar d'una llista de convidats perfectament identificats, als quals proposen poder prendre la temperatura a l'accés.També implementar els protocols de desinfecció dels espais de celebració, així com del material que s’utilitza i adaptar els espais amb noves mesures d’higiene –com ara, repartint nombrosos dispensadors de gel hidroalcohòlic-. L'associació s'ofereix a endurir, fent controls de temperatura a tota la plantilla abans d'accedir al lloc de treball i fent tests de diagnosi individuals de manera periòdica.

