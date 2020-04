El govern espanyol insta a usar el transport privat durant la desescalada

El ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos, ha instat a usar el vehicle privat com una possible alternativa en el procés de desescalada. "No és una solució sostenible de futur, però en aquest parèntesi i en aquestes circumstàncies és una opció", ha manifestat en la seva compareixença d'aquest dilluns al Congrés dels Diputats.Ha afegit que "si es vol articular un transport segur una vegada que es reprengui l'activitat, será molt difícil fer-ho només amb el públic". Això suposaria, ha calculat, "triplicar l'oferta", perquè l'ocupació dels combois hauria de ser d'un terç, per mantenir la distància social, i "no hi ha capacitat, no tenim ni el triple de metros ni d'autobusos".La idea del ministre és complementar el transport públic amb el cotxe o la micromobilitat com pot ser la bicicleta, "depenent de les distàncies", ha puntualitzat. Tot i que ha suggerit que les empreses segueixin promocionant el teletreball o repartir els horaris d'entrada i sortida dels llocs de feina.Ábalos ha apuntat cap a les grans ciutats, on s'han "d'analitzar les diferents alternatives de mobilitat". Ha assenyalat que el transport públic urbà i metropolità tindrà un "paper clau" en el "retorn a la normalitat". El titular de Transports ha avisat que aquest sector estarà sotmès "a un important nivell d'estrès" durant aquest procés.

