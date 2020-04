Una app ajuda a evitar aglomeracions quan sortim amb els nens

Per aquells que els preocupi el tema de la privacitat de dades, Crowdless assegura que funciona amb un sistema anonimitzat, i per tant no sé sap qui és la persona que està emetent el senyal.

Una de les principals mesures de seguretat per quan aquests dies surtin les criatures és la de mantenir les distàncies, i una bona manera per fer-ho és evitar els espais concorreguts de gent. Ara bé, com ho podem saber abans de sortir de casa quins llocs estan saturats i quins no? L'aplicació mòbil Crowdless , emparada per l'Agència Espacial Europea, permet saber en temps real com de congestionats estan els carrers o espais que volem visitar.L'app funciona com una mena de Google Maps. Així doncs, només cal obrir l'aplicació i indicar al cercador el lloc on volem anar. A partir de llavors, l'app començarà a recopilar dades i, amb un codi de colors, indicarà al mapa si l'àrea és buida, una mica concorreguda o molt plena. La lògica dels colors funciona com un semàfor; verd per quan es pot anar sense cap problema, groc per quan està una mica saturat i vermell quan esta ple de gent, i per tant no és recomanable anar-hi. A data d'aquest dilluns, no obstant, diversos usuaris estan comprovant com l'app no funciona als seus terminals.

