Els partits de futbol podrien augmentar el nombre de canvis pel coronavirus

La FIFA suggereix que els equips de futbol facin un màxim de cinc substitucions per partit fins al 31 de desembre del 2021 per rebaixar així la càrrega de treball extra que els jugadors poden patir si s'han d'adaptar a un calendari més intens pel coronavirus.L'ens internacional ha confirmat aquesta proposta a l'agència DPA arran d'un informe del tabloide ' The Sun ', que apunta a un possible increment del cansament i les lesions superior a l'habitual si es disputa una gran càrrega de partits.Com que "la salut és el més important", els canvis addicionals es permetrien temporalment segons el parer de l'organitzador de la competició, i a més es permetria un sisè substitut en les pròrrogues.La regla temporal s'aplicaria a totes les competicions reprogramades per començar o acabar el 2020 i en tots els partits d'equips nacionals que es juguin fins al 31 de desembre del 2021. No obstant això, s'aplicaria una restricció perquè les cinc substitucions es facin en tres moments del partit o bé al descans, per no allargar innecessàriament el matx.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor