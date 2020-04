Compte enrere per al desconfinament

"Fins ara hem fet el més dur, però també el més fàcil. El més difícil ho farem ara". El doctor Fernando Simón ha resumit així la fase de desescalada que tot just enceta Espanya. Era una manera de resumir com l'optimisme pel doblegament de la corba de l'epidèmia no pot traduir-se en una pèrdua de la por al virus que derivi en un rebrot. Amb aquest temor indissimulat, el govern espanyol aprovarà aquest dimarts el seu pla de desconfinament, una pauta a partir de la qual dirigirà la transició asimètrica d'Espanya cap a l'anomenada nova normalitat.Els tres paràmetres que marcaran el compàs de la desescalada seran el nivell de contagis -s'han de mantenir per sota de l'1%-, la capacitat de detecció amb la realització de tests massius i PCR, i que el sistema sanitari tingui marge per duplicar les UCI. Amb les dades oficials d'aquest dilluns, que indiquen que l'increment de contagis és del 0,9% i les morts diàries -331 en les últimes 24 hores- es mantenen per sota de les 400, el ministre de Sanitat ha assegurat que l'epidèmia està "sota control".També ha subratllat que l'OCDE situa Espanya com el vuitè país amb més tests realitzats i s'ha donat el tret de sortida a l'estudi serològic que ha de fer una radiografia sobre quina afectació real ha tingut el virus a l'Estat. La diagnosi és, doncs, que hi ha les condicions bàsiques per a què el compte enrere del desconfinament comenci. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà aquest dimarts per donar detalls d'un desconfinament que s'ha insistit que serà "gradual, lent i asimètric". Entre bambolines es debat si caldrà una pròrroga més de l'estat d'alarma fins al 24 de maig. Seria ja la quarta.El qui, ha quedat clar: per molt que les autonomies reclamin el retorn de competències i detallin plans propis, el govern espanyol seguirà dirigint i tenint l'última paraula. Però la incertesa sobre el com i el quan és gran. Si bé ubicar encertadament les mesures en el calendari és clau, la planificació per obrir el pany de la porta a nivell territorial tenint present les diferents idiosincràsies és determinant. Com ho és també la responsabilitat de la ciutadania a l'hora de complir les directrius fixades.Fins ara, la Moncloa ha treballat amb horitzons temporals curts. L'única mesura de relaxació, més enllà del retorn a la feina de treballadors d'activitat no essencial que no poden teletreballar, és el permís per passejar dels nens, que va començar aquest diumenge. La diagnosi que fa el govern espanyol és que els incompliments en la primera jornada han estat "puntuals" però que es reforçarà la vigilància. El balanç policial és de 17.517 propostes de sancions i 157 detencions , similar al de la resta de dies de l'estat d'alarma.Tot i això, el Ministeri de Sanitat ha llançat una advertència: la imprudència d'uns pocs pot acabar traduint-se en un desconfinament "més lent". Tot plegat, mentre la contestació de les autonomies creix perquè se senten subsidiàries de les decisions que es prenen de forma centralitzada. La Generalitat, ha tornat a reclamar que els passeigs dels infants es faci per franges horàries i que se li permeti pilotar com, quan i on s'han d'aplicar les mesures de relaxació.El Govern, així com altres autonomies, han replicat que les províncies no han de ser la referència. Sobretot tenint present que, en el cas de la de Barcelona, no és la mateixa la situació de la capital que la del poble del Montseny. Però la complexitat de gestionar sobre el terreny una relaxació desigual ja se n'ha tingut un primer tast amb, per exemple, que alguns municipis de costa permetin l'accés a les platges i d'altres no.El següent esglaó de la desescalada està previst per al dissabte, moment pel qual s'ha esbossat que els adults puguin sortir a fer esport o a passejar. Aquesta autorització, que afecta els 47 milions de ciutadans de l'Estat, serà la prova del cotó de com es gestiona una transició que pivota en les decisions institucionals, però també en l'actitud individual de cada ciutadà. De moment, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha avançat que durant la desescalada es recomanarà l'ús del transport privat a l'espera de l'adaptació dels transports públics per evitar les hores punta.Si bé la ciutadania, que acumula 46 dies de directrius de reclusió, espera aquest dimarts anuncis de Sánchez sobre si es recuperarà o no marge per sortir de casa, sectors concrets reclamen algun tipus d'horitzó temporal davant del seu tancament total. La comunitat educativa desconeix si s'obriran finalment les escoles abans de finals de curs i com es mantindran les mesures de distanciament en aquest cas.I el sector de la restauració, el turisme, l'oci i el comerç i els serveis no essencials tremolen davant d'un estiu incert que els situa en un escenari d'alta fragilitat. La impaciència creix a mesura que de reüll veuen com a altres països, com ara Itàlia, es van fixant ja dates a la represa. Sánchez esbossarà quin serà el camí mentre tots els governs, i també el sistema sanitari, contenen la respiració a l'espera dels resultats.

