L'OMS alerta que altres coronavirus també poden donar positiu en el test d'anticossos

Després que aquests darrers dies molts de governs europeus (entre ells el català) hagin posat damunt la taula la possibilitat de crearuna mena de passaport immunològic, l'Organització Mundial de la Salut posa en dubte la fiabilitat dels tests d'anticossos i la capacitat de desenvolupar immunitat a la Covid-19. En un comunicat , l'OMS explica com els tests d'anticossos (incloent els tests ràpids) poden donar falsos possitius per altres coronavirus, i per tant, difícilment es pot garantir la fiabilitat d'un passaport immunològic.L'organització recorda com més enllà de la famosa Covid-19 que ha assolat la població mundial, també hi ha altres sis tipus de coronavirus que afecten als humans, quatre dels quals també generen refredats comuns i circulen amb normalitat. Els dos restants, explica, són virus que causen el "Middle East Respiratory Syndrome" i el "Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome".Les persones que hagin estat infectades per qualsevol d'aquests virus també produïr anticossos que podrien donar positiu al tests.Aquesta avís que dona l'OMS no és menor, ja que just avui Espanya posa en marxa l'estudi de seroprevalença per determinar preicssament quanta població ha passat el virus (tant la que hagi presentat símptomes o n'estigui presentant, com la que no).De fet l'OMS adverteix que encara cal una major validació dels tests per "determinar la seva precisió i fiabilitat". Més enllà de la confusió entre els diferents tipus de coronavirus, l'OMS també recorda que aquesta mena de proves també poden donar falsos negaitus, és a dir, gent que sí ha estat infectada però que no apareix com a positiu.Així i tot l'OMS reconeix que els estudis tenen un cert valor ja que donen informació en relació al percentatge de gent que presenta anticossos de la Covid-19 i que són detectatbles, però "no estan dissenyats per determinar si aquestes persones són immunes a segones infeccions". I és per això que es mostren tan recelosos dels anomenats "passaports d'immunitat": "En aquest punt de la pandèmia, no hi ha suficients proves de l'efectivitat de la immediata immunitat per garantir la precisió d'un passaport d'immunitat o un certifica de zero risc".En aquest sentit avisen que "la gent que cregui que són immunes a una segona infecció perquè han donat positiu al test poden ignorar els consells de seguretat sanitària". Motiu pel qual, al seu entendre, aquesta mena de certificats poden augmentar el "risc de transmissió" del virus de manera "continuada".

