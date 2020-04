Grífols preveu tenir un tractament contra el coronavirus al juliol

Grifols és una de les companyies internacionals capdavanteres en la investigació per aturar la pandèmia del coronavirus. L'empresa catalana preveu tenir un tractament contra la Covid-19 a mitjans de juliol.La companyia ha començat a recollir plasma de pacients recuperats de la Covid-19 als Estats Units, per poder processar-lo i produir immunoglobulines hiperimmunes anti-SARS-CoV-2. Alhora també ha posat en marxa el desenvolupament d'estudis preclínics i clínics necessaris per anar determinant l'eficàcia de la teràpia que tractarà la malaltia.Gràcies a aquests avenços, Grifols ha anunciat en un comunicat que preveu que el desenvolupament d'una immunoglobulina hiperimmune contra el coronavirus podria estar disponible a partir de la segona setmana de juliol.Per altra banda, la companyia líder en solucions diagnòstiques, ha anunciat que ha accelerat el desenvolupament d'una prova diagnòstica específica d'alta sensibilitat que permet la detecció del virus gràcies a la seva tecnologia d'Amplificació Mediada per Transcripció (TMA).La tecnologia TMA és habitual en els centres de transfusió, bancs de sang i centres de donació de plasma d'arreu del món perquè, a més de tenir una alta sensibilitat analítica, també s'adapta a grans volums de mostres de forma automatitzada. Els primers lots ja estan en procés de fabricació i preveuen que estiguin llestos a principis de maig.Grifols també està col·laborant amb les autoritats sanitàries d'Espanya i Alemanya per posar en marxa diversos estudis clínics que permetin la utilització de plasma com a potencial tractament, així com l'ús d'altres proteïnes plasmàtiques, com la immunoglobulina o l'alfa-1, per tractar els pacients amb Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor