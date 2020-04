La partida d'escacs per l'alcaldia de Badalona s'enroca

D'esquerra a dreta, Teresa González, Álex Pastor i Rubén Guijarro, del PSC. Foto: ACN

"Sus noches eran bastante agitadas. Le era imposible forzarse a no pensar en el ajedrez, y, aunque parecía somnoliento, el sueño no lograba penetrar en su cerebro". El fragment correspon a La defensa, de Nabokov, potser la millor novel·la sobre escacs que s'hagi escrit mai. La lluita per l'alcaldia de Badalona és ara mateix una partida d'escacs, perquè cada moviment va vinculat a l'anterior i en desencadena un altre, de resultat incert. Des de la nit agitada que va suposar el comiat polític d'Álex Pastor -una matinada més fosca que les que vivia el gran mestre Luzhin, un dels personatges més celebrats de Nabokov-, a Badalona s'escruta el tauler de joc. I la partida no té desenllaç, perquè és just al principi.L'últim a moure peça ha estat el PSC. Sis dies després que Pastor fos detingut a Barcelona per trencar el confinament, conduir begut i agredir els agents que el van interceptar, els seus companys del grup municipal han postulat un candidat a l'alcaldia, Rubén Guijarro, amic de l'exalcalde i la seva mà dreta fins ara al consistori Figura ben falcada a l'estructura metropolitana del PSC, Guijarro aspira a prendre el relleu a la quarta ciutat del país. El moviment és una declaració d'intencions: els socialistes tenen coses a dir en la tria del successor de Pastor de Badalona. La formació no entregarà la vara d'alcalde a l'oposició tan fàcilment.Miquel Iceta va beneir la moció de censura que va portar Pastor a l'alcaldia el juny del 2018, una jugada feta amb la connivència de Xavier García Albiol. Iceta apuntava aquest cap de setmana que encara no havia tingut l'oportunitat de parlar amb el seu excap de files a Badalona, per bé que la mateixa nit de la detenció el PSC ja li va exigir públicament que deixés el càrrec i el van suspendre de militància . En el que sí que s'ha mogut ràpid la direcció nacional del partit és en trobar un nou nom a Badalona que li permeti ordenar les peces del tauler. Si Xavier García Albiol o Dolors Sabater volen recuperar l'alcaldia que van ostentar en el passat, hauran de ser més hàbils que Guijarro i el PSC.Amb Pastor apartat de la vida pública des de la detenció -al grup municipal socialista mantenen un fil de comunicació amb el seu entorn més directe i avisen que el silenci de l'exalcalde serà prolongat-, Guijarro ha començat a fer la feina encomanada. Aquest dilluns a la tarda l'ha ratificat la direcció local del partit com a candidat a l'alcaldia. El dirigent del PSC té intenció ara d'obrir una ronda de trucades amb tots els presidents dels grups municipals per fer-los un oferiment: un govern d'unitat presidit per ell mateix. Una proposta que ja ha verbalitzat en públic . "La situació és excepcional. Només el PSC pot fer de catalitzador d'aquest govern d'unitat", explica en conversa ambA finals de setmana està previst el ple de l'Ajuntament en el qual s'ha de donar compte de la dimissió anunciada pel mateix Pastor -una sessió de tràmit, presidida per l'alcaldessa en funcions, Aïda Llauradó, de Badalona en Comú Podem- i el ple d'investidura es podria convocar després de l'11 de maig, festivitat de Sant Anastasi, patró de Badalona. La data no està fixada, però s'escruta ja la del 12 de maig.Guijarro desplega el relat socialista, plenament interioritzat. "És un oferiment sincer a l'alçada del que ens demanen els veïns", afirma. "Aquests dies tothom apel·la a la unitat. És la millor solució", insisteix. "Hem de de deixar de banda els personalismes", conclou. El nou aspirant a l'alcaldia intenta que aflori la tercera via entre Albiol i Sabater. Sap que el líder del PP genera anticossos -fins al punt que les forces d'esquerra van fer alcalde Pastor l'estiu passat per evitar que ho fos Albiol. I, a la vegada, intenta portar Sabater fins al límit, perquè repeteixi l'opció del mal menor de l'estiu passat: retirar la seva candidatura i deixar l'alcaldia en mans del PSC.Resulta, però, que la cap de files de Guanyem Badalona en Comú no cedirà davant del que alguns companys del seu espai polític consideren un "xantatge". Sabater també s'ha postulat i es mantindrà ferma, segons totes les fonts consultades. ERC, amb qui es va presentar en coalició a les eleccions, ja li ha fet costat. Divendres passat va haver-hi una reunió entre les dues forces per fixar l'estratègia de la negociació i aquesta setmana se'n podria programar una altra.El missatge de Guanyem i ERC al PSC és clar: o Sabater és alcaldessa o governarà Albiol, la llista més votada, amb 11 regidors. L'alternativa, ja sigui Sabater o Guijarro, necessita 14 vots favorables en el ple d'investidura. El PSC, però, flirteja amb un escenari més rocambolesc, un govern ampli, que podria desembocar en un executiu municipal presidit per Albiol amb el PSC. "Nosaltres serem en un govern d'unitat si algú té capacitat d'articular-lo", exposa Guijarro, nou cap de files del PSC a Badalona sobre totes les opcions.La partida es jugarà fins a l'últim minut. Avui, està enrocada. "La auténtica vida real, la vida del ajedrez, era ordenada, nítida y rica en aventuras, y Luzhin advirtió con orgullo qué fácil era para él reinar en esta vida, y cómo todo obedecía a su voluntad y se inclinaba ante sus proyectos", escrivia Nabokov del seu personatge. El PSC ha mogut peça. Un moviment poc clar, tan introspectiu com Luzhin, el protagonista de La defensa. El temps dirà si també serà un moviment guanyador.

