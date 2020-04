El balanç dels «incompliments puntals» de la primera sortida dels nens: 17.517 sancions i 157 detencions

El govern espanyol ha considerat "exemplar" el comportament de la majoria de ciutadans durant el primer dia en què estava permesa la sortida controlada dels nens. Els incompliments els han qualificat de "puntuals" i no sistemàtics en base a les xifres d'actuacions policials que es van produir, similars a la de la resta de dies de l'estat d'alarma. El balanç policial del diumenge és de 17.517 propostes de sancions i 157 detencions.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallat que la majoria d'incompliments han estat que dos adults acompanyaven els infants, grups de nens jugant de forma barrejada i també grups de progenitors conversant. El dirigent ha insistit en la necessitat de cenyir-se a les normes després del "gran sacrifici" que ha suposat per al conjunt de la població poder arribar a la fase del desconfinament.El Ministeri de Sanitat s'ha adreçat a les persones que incompleixen les mesures per reclamar-les responsabilitat, especialment tenint present que el pròxim dissabte està previst que es permeti la sortida d'adults per passejar o fer esports. La petició l'han fet tant el ministre Salvador Illa com el doctor Fernando Simón. Un pas enrere pot ser molt més dur", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Illa, per la seva banda, s'ha mostrat "convençut" que la minoria que ara se salta les normes acabaran "corregint" el seu comportament.El ministre, però, ha explicat que no es pot anunciar cap calendari d'implementació de mesures de relaxació del desconfinament. Aquest dimarts, el govern espanyol rubricarà el pla, que serà "gradual, asimètric i coordinat" amb les autonomies, tot i que Illa ha deixat clar que estarà "dirigit" pel govern espanyol en base a uns criteris comuns per a tots els territoris. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà per explicar-lo."Anirem pas a pas", ha dit Illa, que ha argumentat que cal veure quina és l'afectació en cada territori i la capacitat assistencial per fer front a un eventual rebrot. De moment, ha insistit, l'única mesura d'alleugeriment permesa és la dels passeigs dels nens. "No hem de perdre el respecte al virus", ha resumit.Simón ha argumentat que era "necessari" que els nens sortissin perquè si l'epidèmia millora -es manté que la corba "s'està doblegant"- això s'ha de veure reflectit en la situació de restricció de la població. Tot i això, ha insistit que cal mantenir la prudència. "Fins ara hem fet el més dur, però el més fàcil. El més difícil ho farem ara. S'ha de garantir que l'obertura progressiva no es converteix en un risc per a la població", ha sentenciat.Ha recordat que cal tenir molt present que el sistema sanitari va arribar a estar "al límit" i que no se la pot situar de nou en un estat "semblant". Simón ha assegurat que les mesures de desconfinament no suposa que es pugui fer el que es vulgui i ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de tothom amb la implementació de les mesures més enllà de la pedagogia que es fa a nivell institucional."Si les normes no es compleixen com s'ha indicat, la fase de transició serà més tard o més lenta del que ens agradaria", ha afirmat. Una manera d'advertir que, en funció de la resposta ciutadana, es poden demorar altres decisions. El president del govern espanyol va anunciar dissabte que a partir del 2 de maig es permetrà sortir a fer esport i a passejar, motiu pel qual Simón ha assegurat que caldrà ser "molt més curosos" perquè es tracta d'obrir la porta a la sortida d'un volum molt més gran de població. "La població s'ho ha de prendre molt seriosament. Això no és tornar a com estàvem al mes de gener", ha advertit.

