Com serà l'estudi per saber l'afectació del coronavirus en la població?

Objectiu: obtenir una fotografia de l'afectació que ha tingut el coronavirus en la població espanyola. Aquesta és la finalitat de l'estudi de seroprevalença que es posa en marxa aquest mateix dilluns i que servirà per conèixer de forma aproximada quin és el nivell d'immunitat que a hores d'ara ha desenvolupat la ciutadania.La investigació, impulsada pel Ministeri de Sanitat en coordinació amb l'Institut de Salut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística, comença una setmana més tard del previst inicialment i preveu traçar un mapa per saber quanta gent ha passat la malaltia i, per tant, ha generat anticossos contra la Covid-19. Hi participaran 36.000 llars, que suposen un total de 90.000 persones, i serà clau a l'hora de definir amb precisió les mesures de transició cap a l'anomenada "nova normalitat".En què consisteix aquest estudi? A qui se li farà i com? Quan començarà a donar resultats? Què és un test de seroprevalença? A continuació, cinc preguntes amb resposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor