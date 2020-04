El Govern exigeix a Sánchez que «replantegi» el desconfinament dels nens

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Aquesta següent fase que ja estem dissenyant i treballant, és la que ens ha de permetre revertir els efectes econòmics i socials que aquesta crisi ha comportat.” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/tjgGeXhvmW — Govern. Generalitat (@govern) April 27, 2020

Tant el conseller d'Interior, Miquel Buch, com la consellera de Salut, Alba Vergés, han insistit en la necessitat de no "abaixar la guàrdia" davant les futures fases del desconfinament. Les imatges d'ahir diumenge amb nens al carrer en la primera jornada en què estava permesa la seva sortida han generat certa inquietud, especialment pels adults que no van acabar de complir amb les normes marcades per l'Estat. És per això que Buch ha exigit al govern espanyol que "rectifiqui" el pla de sortida dels infants per tal d'afegir-li franges horàries, tal com reclamava la Generalitat."Hi ha imatges que no es poden tornar a repetir. Correm el risc que l'esforç d'aquestes setmanes serveixi per molt poc", ha assenyalat Budó. "Podem desconfinar en la mesura de controlar l'epidèmia. Ho farem amb tot l'esforç des del sistema de salut", ha recalcat Vergés, que també ha demanat que els ajuntaments puguin tenir veu i vot en la planificació. "El seu paper serà fonamental", ha insistit Buch.El Govern ha començat a treballar en un programa per afrontar la "reparació econòmica" que caldrà després de la crisi sanitària. "Ens haurà de permetre revertir els efectes econòmics i socials. Caldrà rescatar les persones i resoldre els danys econòmics", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha demanat la "col·laboració imprescindible" del món local i dels agents econòmics i socials. La "brutal" crisi, ha apuntat Budó, ha apuntat que es requerirà un "nou pla de Govern" Aquest pla, segons ha recalcat la consellera, serà elaborat pel president de la Generalitat, Quim Torra. Budó també ha indicat que hi haurà una ajuda -ja detallada aquest dilluns pel vicepresident Pere Aragonès- de 200 euros per als més damnificats per la crisi econòmica derivada del coronavirus. Està pensat, especialment, per afrontar el pagament de l'alimentació. Es calcula que beneficiarà milers de famílies.La reescriptura del pla de Govern implica allargar l'horitzó de la legislatura, que havia d'acabar com a molt tard a la tardor, i per tant també empeny cap al 2021 la celebració de les eleccions catalanes. Hi ha hagut sintonia entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per acordar que la convocatòria no es fes just després d'aprovar els pressupostos - validats divendres passat -, però no existeix unanimitat sobre quan anar a eleccions. JxCat insisteix aquests dies en no posar-ho data, però ERC no vol que s'allargui.Els pressupostos han nascut caducats, en la mesura que tant la previsió de despeses com d'ingressos han quedat trastocats per la pandèmia. Existeix la voluntat de Torra de convocar partits, entitats, agents socials i econòmics i comunitat científica per un "gran acord de construcció disruptiva", tot i que divendres es van registrar retretes -amb bon to, això sí, arran de la crisi sanitària- entre la Generalitat i les formacions polítiques.El govern espanyol ha subratllat en els darrers dies que s'està "doblegant la corba" de l'epidèmia i que això es tradueix en un descens de les defuncions diàries. Si bé, però, la xifra més baixa es va registrar aquest diumenge, amb 288 defuncions, aquest dilluns s'ha tornat a produir un lleuger repunt: 331 persones han mort per coronavirus en les últimes 24 hores , segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat.Pel que fa als nous contagis diagnosticats amb una prova PCR, són 1.831 en un dia, un centenar més dels registrats aquest diumenge. Pel que fa al balanç de persones que s'han recuperat de la infecció, són ja 100.875. De nou, la quantitat de persones curades en un dia -2.144- supera les noves infeccions.

