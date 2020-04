Ara si que si...

Per Executador el 27 d'abril de 2020 a les 14:53 0 0

Al 2008, molta gent d´apeu van trovar la mort al suïcidi, al perde-ho tot, ara us tocara a vosaltres, quedareu destruïts, que voleu esperar d´un païs de putes i lladres i rastreros, com es Catalunya-Espanya… i jo m´en fotre desde l´infernt, apa ja podeu tirar barranc avall tots el Audis, Mercedes, BMW i palaces de paz i amistat, que aixó ara per ara no te cap valor, no val per res