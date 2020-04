Incivisme o mesura? Així van sortir per primer cop els infants al carrer

No descuideu les mesurez de protecció, sigueu sempre exemple dels més petits. #COVID19 no el veurem però és un risc molt molt present. pic.twitter.com/jixo8EYCqo — Policia Local Lloret (@PLlloret) April 26, 2020

⚠️ Estem rebent diverses queixes d'incompliment de la norma a l'hora de sortir amb menors al carrer. L'adult “responsable” és el que ha de vetllar per aquest compliment.



Només 1 adult amb fins a 3 menors, res de famílies senceres. https://t.co/pnfQ66iVy5 — Policia de Castelldefels ◾️◾️◾️◾️ (@PLCastelldefels) April 26, 2020

GRÀCIES SITGETANES!

GRÀCIES SITGETANS!

GRACIES SITGES!

Sou un model de bon comportament!

Ja ens queda menys per recuperar la normalitat de les nostres vides.

Paciència i ànims!! pic.twitter.com/Qw3RoS8kZv — POLICIA LOCAL SITGES (@policiaSitges) April 26, 2020

La sortida dels nens, després de sis setmanes Foto: Juanma Peláez

El primer dia de sortida dels nens després de sis setmanes tancats a casa va omplir les xarxes d'imatges d'aglomeracions , sobretot de Barcelona. Si bé el paisatge a les comarques gironines, Lleida i Tarragona va canviar molt amb relació a les setmanes anteriors de confinament, no s'hi van veure escenes d'acumulació de gent i es van respectar, a grans trets, les distàncies de seguretat. També va ser així en molts barris de Barcelona, però en eixos de vianants com el passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf o la façana marítima s'hi van veure grans concentracions de persones.Les fotografies van indignar molts usuaris que van carregar per la manca de responsabilitat de les famílies. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana va emetre 1.644 avisos i va acabar interposant 645 denúncies -dues setmanes enrere van ser 982-. Amb tot, el tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha assegurat que "va haver-hi un compliment generalitzat, tot i que vam veure imatges puntuals que no ens van agradar, però eren puntuals".Una família de Gràcia ha explicat aque l'ambient aquest diumenge era força festiu al barri i que els fills anaven majoritàriament acompanyats de dos adults. La Cristina, el Xavi i la Martina asseguren que "semblava un dia normal" i que "no diria que es respectessin les normes de seguretat". "Hi havia moltes ganes de sortir", ha explicat la Cristina. "I fins i tot vam veure algun nen anar a casa d'un familiar per abraçar-lo", ha afegit.Si a Barcelona les imatges de l'acumulació de famílies a la via pública van córrer com la pólvora, fora de la capital catalana, en línies generals, les policies han volgut remarcar el bon comportament als carrers. A Vilanova i la Geltrú, per exemple, la Policia Local ha expressat la seva satisfacció perquè es va respectar la prohibició de l’accés a la platges. Els incompliments que els agents van detectar van ser fonamentalment per amb tots dos pares, haver quedat per veure's amb altres persones i, fins i tot, alguna parella que va sortir a passejar sense nens.Tampoc es van detectar “incidències remarcables” i “la trampa no va regnar en general”, han assenyalat fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Tanmateix, han reconegut que “algunes famílies” havien incomplert, per passejar nens “amb dos adults o, fins i tot, amb gent gran”. La Rambla Nova, el centre de la ciutat, el passeig marítim i el barri del Serrallo van ser les zones on més circulació de persones va haver-hi.A d’altres àrees costaneres, les policies locals han destacat, en línies generals, la bona conducta de la població com ara a Lloret de Mar, “una demostració seny i compromís”, acompanyat d’imatges de diversos punts de la platja de la vila. Tot i que també des de Castelldefels es va advertir d'haver rebut “diverses queixes” i apel·lava a la responsabilitat dels adults.A demarcació de Lleida ha estat “d’una manera tranquil·la i esglaonada”, han precisat fonts policials. Encara que a la capital s’han vist algunes imatges “amb excessiva concentració de persones”, però la tornada als carrers “ha estat, en general tranquil·la”. En aquest sentit, “la majoria dels pares i fills han mantingut les distàncies de seguretat i s’han protegit amb mascaretes”. Els Camps Elisis i la canalització del Segre han estat els dos espais de Lleida més concorreguts.D’altres capitals de comarca com Balaguer, Tàrrega i Cervera no s’han detectat problemes. A la Noguera, els marges del Segre han tingut un degoteig de nens i nenes, que han sortit de les cases amb pilotes, patinets i bicicletes. Tot i la tranquil·litat de la situació, els serveis de seguretat han recomanat no baixar la guàrdia i seguir les recomanacions.L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha valorat positivament aquesta primera jornada i de la seva pròpia experiència, sortint de 12 a 13 hores, “a grans trets la gent complia. És veritat que algunes, no”. Per això, ha avançat que es reforçarà la informació sobre les mesures de seguretat. La Policia Municipal de la ciutat ha interposat 38 denúncies aquest diumenge.A la capital vallesana, tal com ha relatat Meritxell, que va sortir a la tarda al voltant del Mercat Central amb els dos fills, "va haver-hi un augment progressiu. I hi havia més d'un adult" i que es van "allargar més del que toca". Després de sis setmanes a casa, "aquest dilluns la meva filla està una mica cansada".El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha renyat els pares que es van saltar les indicacions durant la primera sortida del menors de 14 anys: “No sé si són incívics o insolidaris, però per descomptat que no són prudents”. En aquest sentit ha apel·lat a la seva "responsabilitat"."Ahir hi havia una percepció que anem pel bon camí" i que es podia celebrar, ha dit, però "cal ser coherents i si hem fet un esforç tan gran" cal "no tornar al que hi havia a l'estiu de l'any passat" perquè encara hi ha "risc". El responsables de sanitat també ha indicat que no es poden fer passos “enrere” però ha insistit que creu que la majoria ha entès la situació en la qual està el país.Des de Catalunya, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la de Salut, Alba Vergés, han insistit en la necessitat de no "abaixar la guàrdia" . Buch, en concret, ha demanat que "rectifiqui" el pla de sortida dels infants per tal d'afegir-li franges horàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor