Sanitat reclama responsabilitat amb la sortida dels nens: «Un pas enrere pot ser molt més dur»

El Ministeri de Sanitat reclama responsabilitat a la ciutadania amb la sortida dels infants menors de 14 anys. Després de la primera jornada en què es permeten els passeigs, el doctor Fernando Simón ha valorat que alguns comportaments que es van veure generen "preocupació" i és per això que ha fet una crida perquè tots els adults compleixin les normatives establertes. "Un pas enrere pot ser molt més dur", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.Simón ha argumentat que era "necessari" que els nens surtin perquè si l'epidèmia millora -es manté que la corba "s'està doblegant"- això s'ha de veure reflectit en la situació de restricció de la població. Tot i això, ha insistit que cal mantenir la prudència. "Fins ara hem fet el més dur, però el més fàcil. El més difícil ho farem ara. S'ha de garantir que l'obertura progressiva no es converteix en un risc per a la població", ha sentenciat.Ha recordat que cal tenir molt present que el sistema sanitari va arribar a estar "al límit" i que no se la pot situar de nou en un estat "semblant". Simón ha assegurat que les mesures de desconfinament no suposa que es pugui fer el que es vulgui i ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de tothom amb la implementació de les mesures més enllà de la pedagogia que es fa a nivell institucional."Si les normes no es compleixen com s'ha indicat, la fase de transició serà més tard o més lenta del que ens agradaria", ha afirmat. Una manera d'advertir que, en funció de la resposta ciutadana, es poden demorar altres decisions. El president del govern espanyol va anunciar dissabte que a partir del 2 de maig es permetrà sortir a fer esport i a passejar, motiu pel qual Simón ha assegurat que caldrà ser "molt més curosos" perquè es tracta d'obrir la porta a la sortida d'un volum molt més gran de població. "La població s'ho ha de prendre molt seriosament. Això no és tornar a com estàvem al mes de gener", ha advertit. El govern espanyol ha subratllat en els darrers dies que s'està "doblegant la corba" de l'epidèmia i que això es tradueix en un descens de les defuncions diàries. Si bé, però, la xifra més baixa es va registrar aquest diumenge, amb 288 defuncions, aquest dilluns s'ha tornat a produir un lleuger repunt: 331 persones han mort per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat.Pel que fa als nous contagis diagnosticats amb una prova PCR, són 1.831 en un dia, un centenar més dels registrats aquest diumenge. Pel que fa al balanç de persones que s'han recuperat de la infecció, són ja 100.875. De nou, la quantitat de persones curades en un dia -2.144- supera les noves infeccions.Aquest dilluns s'ha posat en marxa l'estudi de seroprevalença que es farà en 36.000 llars d'arreu de l'Estat per saber quanta gent ha passat el virus i podria haver generat immunitat. L'estudi comença amb una setmana de retard respecte el que inicialment s'havia indicat i la mostra total serà de 90.000 persones.El doctor Fernando Simón ha explicat que les dades segueixen "la línia descendent" de la darrera setmana i que es consoliden les defuncions diàries per sota de les 400.

