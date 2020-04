TV3 no rodarà nous capítols de «Com si fos ahir» almenys fins a després de l'estiu

L'esclat de la pandèmia del coronavirus va trastocar la graella de TV3 ja fa setmanes i els efectes poden allargar-se encara diversos mesos més. Si bé la cadena va recuperant de mica en mica el seu aspecte habitual - dilluns vinent tornen Els Matins i el TN Matí -, hi ha programes i produccions pròpies sobre els quals plana encara un gran interrogant, com el TN Comarques o la telenovel·la Com si fos ahir, de la qual hem sabut que no es rodaran nous episodis fins, almenys, després de l'estiu.Tal com ha explicat el comitè d'empresa de TVC a través d'un comunicat , la producció de la sèrie de sobretaula de TV3 no es podrà reprendre fins al setembre, "com a mínim". La direcció de la televisió pública està intentant trobar la manera d'enllestir la present temporada. Hi ha vuit episodis ja gravats que encara no s'han emès. Tot apunta que aviat començarà a muntar-los.En aquests moments hi ha més de 800 treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que està treballant de forma total o parcial des de casa. La resta, 819, treballen en règim presencial. El comitè d'empresa de TVC ressalta que l'afectació de la Covid-19 entre la plantilla dels mitjans públics ha baixat "considerablement", però alerta que no s'ha "d'abaixar la guàrdia" i demana "reprendre el futur amb garanties".En aquest sentit, el comitè ha traslladat a la direcció un seguit de propostes de prevenció, com l'ús de mascaretes o la distància de seguretat, i també d'organització, com la neteja intensiva, la desinfecció o fer tests a la plantilla quan hi hagi prou disponibilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor