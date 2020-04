El govern de Colau insta els propietaris a rebaixar els lloguers comercials

L'Ajuntament de Barcelona impulsarà la creació d'una unitat de mediació conjuntament amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per instar els propietaris de locals comercials a rebaixar els lloguers.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha assegurat que la mesura persegueix "evitar la judicialització" de casos de possibles impagaments per part de comerciants i restauradors que hagin patit una davallada d'ingressos a causa de la crisi del coronavirus. "Volem facilitar la mediació i la renegociació", ha dit.El servei s'estrenarà l'11 de maig a través d'un conveni amb l'ICAB i els comerciants i restauradors afectats hi podran accedir de manera gratuïta.L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una ajuda línia d'ajudes de cinc milions d'euros per a autònoms de la ciutat. Per accedir-hi s'haurà de ser beneficiari d'una de les prestacions atorgades pel govern espanyol, que serà d'un màxim de 600 euros al mes. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, aquest topall serà de 300 euros.S'hi podran acollir els autònoms que hagin vist rebaixada la seva activitat un 75% o hagin hagut de tancar el seu negoci durant la crisi del coronavirus. Per ser-ne beneficiari, caldrà acreditar que s'ha accedit a l'ajuda del govern espanyol, estar empadronat a la ciutat i estar al corrent de les obligacions fiscals.A Barcelona hi ha 124.905 autònoms, 85.000 dels quals exerceixen la seva activitat de manera individual. Segons dades de Pimec, un 85% del total ha tingut una davallada d'ingressos a causa de l'epidèmia. Les ajudes de l'Ajuntament de Barcelona calculen arribar en una primera fase a 16.500 autònoms, és a dir, un 13% del total. L'ajuda serà puntual i no periòdica i, per tant, no es podrà cobrar més d'una vegada.La mesura s'emmarca en el paquet de 25 milions d'euros per reactivar l'economia de la ciutat. A més, el consistori preveu doblar el personal de l'Oficina d'Atenció a Empreses de Barcelona Activa per oferir assessorament a l'hora d'accedir als crèdits que concedirà l'Institut Català de Finances i l'Institut de Crèdit Oficial.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha defensat que les ajudes als autònoms representen un pas més per "repartir i socialitzar" els costos de la crisi. Collboni ha avançat que la setmana que ve l'Ajuntament presentarà més iniciatives que es finançaran amb el paquet de 25 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor