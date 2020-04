ENQUESTA Com qualificaries el primer dia de desconfinament dels infants?

Catalunya ha viscut aquest diumenge el primer dia en què el govern espanyol ha permès sortir de casa els nens i nenes durant una hora per passejar i esbargir-se. Si bé a les comarques gironines, Lleida i Tarragona el paisatge va canviar molt respecte les sis setmanes de confinament, no es van veure escenes d'aglomeracions i es van respectar, a grans trets, la distància de seguretat.També va ser així en molts barris de Barcelona, però en eixos de vianants com el passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf o la façana marítima s'hi van veure grans concentracions de gent. Tot plegat ha generat crítiques entre els ciutadans, que han alertat d'actituds irresponsables per no mantenir les mesures de seguretat decretades per les autoritats.Davant d'això, aus volem preguntar:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor