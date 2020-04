«Els Matins» i el «TN Matí» tornen a TV3

La graella de TV3 va recuperant el seu aspecte habitual de mica en mica. Si no hi ha cap contratemps d'última hora, el proper dilluns, 4 de maig, tornaran el TN Matí i Els Matins. L'informatiu de primera hora presentat per Ariadna Oltra i el magazín de Lídia Heredia havien caigut temporalment de la programació de la televisió pública arran de la reestructuració pel coronavirus.Segons ha informat el comitè d'empresa, els dos programes reforçaran el matí, que s'ha nodrit fins ara gràcies a l'emissió conjunta amb el 3/24 i l'ampliació del Planta Baixa, que ha aconseguit establir-se com a referència matinal . Com fins ara, el TN Matí arrencarà a dos quarts de set i, juntament amb Els Matins, cobriran les primeres hores del dia. La franja de mig matí fins al migdia, continuarà en mans del programa presentat i dirigit per Ricard Ustrell.La direcció de la cadena pública pretén així anar recuperant, a poc a poc, la normalitat. El 3/24 assumirà exclusivament les compareixences i rodes de premsa institucionals per tal de no interrompre sobtadament la programació de TV3. A banda, el Tot es mou s'ampliarà una hora més i tornarà al seu plató habitual.En aquests moments hi ha més de 800 treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que està treballant de forma total o parcial des de casa. La resta, 819, treballen en règim presencial. El comitè d'empresa de TVC ressalta que l'afectació de la Covid-19 entre la plantilla dels mitjans públics ha baixat "considerablement", però alerta que no s'ha "d'abaixar la guàrdia" i demana "reprendre el futur amb garanties".En aquest sentit, el comitè ha traslladat a la direcció un seguit de propostes de prevenció, com l'ús de mascaretes o la distància de seguretat, i també d'organització, com la neteja intensiva, la desinfecció o fer tests a la plantilla quan hi hagi prou disponibilitat.

