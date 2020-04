Lleuger repunt de les morts a Espanya: 331 en les últimes 24 hores

El govern espanyol ha subratllat en els darrers dies que s'està "doblegant la corba" de l'epidèmia i que això es tradueix en un descens de les defuncions diàries. Si bé, però, la xifra més baixa es va registrar aquest diumenge, amb 288 defuncions, aquest dilluns s'ha tornat a produir un lleuger repunt: 331 persones han mort per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat.Pel que fa als nous contagis diagnosticats amb una prova PCR, són 1.831 en un dia, un centenar més dels registrats aquest diumenge. Pel que fa al balanç de persones que s'han recuperat de la infecció, són ja 100.875. De nou, la quantitat de persones curades en un dia -2.144- supera les noves infeccions.Aquest dilluns s'ha posat en marxa l'estudi de seroprevalença que es farà en 36.000 llars d'arreu de l'Estat per saber quanta gent ha passat el virus i podria haver generat immunitat. L'estudi comença amb una setmana de retard respecte el que inicialment s'havia indicat i la mostra total serà de 90.000 persones.El doctor Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha explicat que les dades segueixen "la línia descendent" de la darrera setmana i que es consoliden les defuncions diàries per sota de les 400.

