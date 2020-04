El Govern pagarà 200 euros a qui estigui pendent de rebre una prestació d'atur

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha avançat que el Govern té previst aprovar en els pròxims dies una "injecció d'urgència" de 200 euros per a les persones que estan pendents de rebre prestacions d'atur. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha explicat que el Govern està treballant en la mesura per a tots els treballadors afectats per ERTO, els que hagin anat directament a les llistes de l'atur o autònoms a qui els hagi caigut l'activitat."Hi ha un sistema de protecció d'atur però arriba tard i hi ha moltes famílies que no tenen un raconet", ha afegit. Aragonès ha explicat la nova mesura que està estudiant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que el vicepresident ha donat per fet que es podrà aprovar en els pròxims dies.Es tracta, segons Aragonès, d'una prestació d'urgència de 200 euros per a necessitats bàsiques en l'àmbit alimentari destinada a les persones que estan pendents de rebre una prestació d'atur i que no tenen capacitat d'estalvi.El vicepresident ha reclamat al govern de Pedro Espanya una transferència directa de 2.000 milions d'euros que és la factura de l'emergència sanitària que el Govern calcula sumant Salut, residències de gent gran i cossos d'emergències. Dins d'aquests 2.000 milions d'euros també s'inclou la compensació econòmica per a l'esforç del personal sanitari que el vicepresident no ha concretat tot i que espera que la mesura es concreti en les pròximes setmanes. Aragonès ha insistit que Catalunya reclama el mateix que el govern espanyol està demanant a Europa, que els recursos arribin per via de transferències i no préstecs.El vicepresident defensa que ara ja és l'hora de les concrecions i reclama a l'Estat que creï un fons específic per a les comunitats autònomes amb recursos d'Europa o provinents d'endeutament. I ha lamentat que, fins ara, l'Estat no ha ofert recursos nous a les autonomies sinó que s'ha limitat a avançar bestretes que ja estaven previstes per al llarg de l'any. Una fórmula que, segons Aragonès, només és una solució a curt termini."El que no podem és eximir de responsabilitats qui les té. L'Estat és qui recapta la majoria d'impostos, és qui negocia amb la Unió Europea i qui té la responsabilitat l'ha d'exercir. I nosaltres l'hem de reclamar", ha afegit.Pel que fa a les modificacions dels pressupostos del 2020 aprovats divendres al Parlament, el vicepresident ha dit que la voluntat no és treure d'un departament per posar recursos a un altre sinó que els mateixos departaments ajustin el que tenien previst a la situació actual. I ha afegit que hi ha coses que es volien fer aquest any i que s'hauran de fer l'any que ve. Així mateix, el vicepresident també ha reclamat a l'Estat que permeti als ajuntaments gastar els 1.500 milions d'euros acumulats de superàvits.Pel que fa al desconfinament, Aragonès ha defensat que "no té cap mena de sentit" que es vulgui decidir des d'un comandament únic i ha reivindicat que la Generalitat ha de ser "determinant" sobre el que passi a Catalunya. "El que no pot ser és tenir tot el poder però cap responsabilitat. Estem en una situació d'extrema gravetat. Necessitem màxima col·laboració. Estem disposats a acordar el que faci falta, però la veu de Catalunya no només s'ha d'escoltar sinó que ha de ser determinant en el que passi a Catalunya", ha reblat.

