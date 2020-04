La CGT denuncia l'ERTO de la UGT

La CGT de Catalunya ha denunciat a Inspecció de Treball l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que vol presentar la UGT . El sindicat liderat per Ermengol Gassiot veu indicis de "frau a la Seguretat Social" en aquest ERTO ja que no es pot al·legar una baixada d'ingressos ni d'activitat com a conseqüència de la crisi pel coronavirus. "Amb l'excusa de la pandèmia de la covid-19, la UGT vol derivar als fons públics els pagaments de les nòmines de part dels seus treballadors", sentencia la CGT de Catalunya, que recorda que l'ERTO es produeix la mateixa setmana que el Parlament de Catalunya aprova uns pressupostos per a CCOO, UGT i patronals de 6,1 milions d'euros per facilitar la "concertació social"."És cert que ara mateix no s'estan realitzant accions sindicals però, per contra, la resta de l'activitat ha crescut de forma molt considerable. Entenem, doncs, que no es pot argumentar en cap cas la disminució d'activitat", ha recalcat la CGT de Catalunya en la seva denúncia presentada a Inspecció de Treball. "I menys en un sindicat com la UGT que, per la normativa referenciada i dictada durant l'estat d'alarma, ha vist incrementades les seves prerrogatives", ha continuat el sindicat encapçalat per Gassiot, que ha posat d'exemple la notícia del passat 17 d'abril que la UGT ha atès més de 250.000 consultes de treballadors per dubtes laborals pel coronavirus."I la UGT tampoc pot argumentar una disminució d'ingressos ja que les afiliacions als sindicats es mantenen i en cap moment s'ha anunciat un canvi en el cobrament de quotes. I les aportacions que rep de l'estat en concepte del nombre de delegats tampoc han experimentat cap variació a la baixa", ha justificat la CGT de Catalunya en el seu text de denúncia. "En síntesi, la UGT no pot raonar una davallada d'ingressos com a causa que justifiqui l'ERTO anunciat", ha reblat la CGT, que acusa la UGT de "voler guanyar encara més diners amb l'excusa que una part de la seva plantilla no està presencialment a la feina"."Des de la CGT de Catalunya hem aturat diversos ERTO fraudulents als sectors d’ambulàncies, neteges i transport de passatgers. No ens quedarem de braços creuats davant d'aquesta agressió a la Seguretat Social, a la mínima coherència que ha de tenir un sindicat", ha criticat el sindicat liderat per Ermengol Gassiot. "Sospitem que la UGT de Catalunya intenta aprofitar les disposicions del decret d'estat d'alarma per traslladar a la Seguretat Social el pagament d'un percentatge important del salari d'una part considerable dels seus treballadors", ha insistit la CGT. "Descapitalizant la Seguretat Social, la UGT genera un perjudici al conjunt de la classe treballadora a qui, paradoxalment, diu defensar", finalitza el sindicat denunciant.

